Pogromul legionar din București va fi comemorat sâmbătă, la Teatrul Evreiesc de Stat

"Desfăşurat pe fondul Rebeliunii Legionare - conflictul deschis dintre generalul Ion Antonescu şi Mişcarea Legionară - acest episod reprezintă unul dintre momentele de apogeu al practicilor antisemite din România. Evenimentul a fost alcătuit dintr-o serie de acte violente şi crime împotriva evreilor din Capitală. Acţiunile au debutat în seara zilei de 20 ianuarie 1941, iar în următoarele două zile cartierele Dudeşti şi Văcăreşti au fost devastate şi supuse jafurilor. Bilanţul final cuprinde peste 120 de morţi, majoritatea macabrelor asasinate fiind comise în pădurea Jilava - unde au fost înregistraţi 90 de morţi - precum şi la Abator; pe şoselele Fundeni şi Pantelimon. De asemenea, Centrele legionare şi Prefectura Poliţiei Capitalei au fost transformate în adevărate centre de tortură.

Binecunoscut în memoria colectivă este destinul rabinului Herșcu Gutman şi al fiilor săi. Cei trei au fost ridicați de la domiciliu de către Poliția Legionară și duși cu forța în pădurea Jilava, locul unde cei doi fii ai săi – Iancu și Iosef Gutman – au fost executați. Mărturia sa este grăitoare: “Am auzit împușcături, nu am mai știut ce se petrece cu mine. Am simțit însă cum fiul meu mai mare, atârnat de brațul meu, a murit imediat, în timp ce celălalt s-a mai zbătut puțin și a horcăit. Iară nu știu ce a fost după aceea. Poate că am și leșinat. Nu știam unde sunt, am văzut că fiii mei sunt amândoi morți și plini de sânge", precizează Teatrul Evreiesc de Stat în comunicat.



În cadrul evenimentului vor avea apariţii live Mircea Dragoman şi Mihai Prejban, iar apariţii video Maia Morgenstern, Marius Rizea, Liviu Lucaci şi Andrei Bibire.



"Pe lângă pierderile de vieţi omeneşti se numără şi cele materiale, în timpul celor trei zile fiind jefuite şi devastate numeroase sinagogi şi case de rugăciune, precum şi sediul Comunităţii Evreilor din Bucureşti. Templul Cahal Grande a fost complet devastat, arzând complet, în urma incendierii de către legionari. Conform datelor Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti, pagubele materiale includ peste 1.200 de imobile evreieşti, dintre care 25 de temple şi sinagogi din Capitală, care aveau să fie devastate sau incendiate. Au fost atacate şi jefuite 616 magazine şi 547 locuinţe, fiind afectaţi direct cel puţin 3.579 de evrei", se mai arată în comunicat.



Intrarea la evenimentul "81 de ani de la Pogromul legionar de la Bucureşti" va fi liberă, în baza unei rezervări prealabile la 0743 215 998, potrivit Agerpres.

