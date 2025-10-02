€ 5.0837
Data actualizării: 14:03 02 Oct 2025 | Data publicării: 13:54 02 Oct 2025

Podul peste Tisa va fi gata până la finalul anului! România și Ucraina vor avea o nouă legătură rutieră modernă
Autor: Alexandra Curtache

giurgiu-ruse-podul-prieteniei_87187000 FOTO: Agerpres
 

Podul rutier dintre România și Ucraina, aflat în construcție la granița din Sighetu Marmației - Teplița, se apropie de finalizare și ar putea fi dat în folosință până la sfârșitul acestui an.

La începutul lunii octombrie 2025, proiectul a atins un stadiu fizic de 87% și unul financiar de 80,81%. Structura metalică a podului rutier este deja montată și monolitizată, iar rampele de acces de pe ambele maluri, românesc și ucrainean, sunt finalizate.

„Podurile de descărcare, rigolele, terasamentele și trotuarele sunt deja executate. Halele de scanare și control, clădirile administrative, casa pompelor și rețelele de utilități sunt ridicate și echipate în proporție de peste 80-90%. Iluminatul exterior, parapetele de siguranță, cântarele și sistemul ITS sunt aproape finalizate”, a declarat Gabriel Zetea, conform Agerpres.

Ultimele detalii înainte de inaugurare

Potrivit șefului CJ Maramureș, constructorii lucrează acum la finisajele interioare și exterioare, la containere și la montarea cântarelor de control pentru ambele sensuri de circulație.

 „Acest proiect este o punte de legătură între România și Ucraina, între Sighet și Teplița, între oameni și comunități care, dincolo de granițe, rămân unite prin istorie, prietenie și solidaritate. Suntem tot mai aproape de momentul în care vom putea spune: Podul peste Tisa este gata să aducă mai aproape Maramureșul și Zakarpatia”, a subliniat Zetea.

Conexiune modernă după două decenii

Proiectul este estimat la circa 25 de milioane de euro pentru întreaga construcție. Valoarea lucrărilor de reparație ale vechiului pod peste Tisa (din lemn și metal), care asigură traversarea rutieră până la punerea în funcțiune a noului pod, este de 5.690.924 lei (fără TVA). Durata estimată a execuției este de 18 luni. 

Vechiul pod, construit la începutul anilor 2000, are un singur sens de circulație și două căi pietonale. În condițiile unui trafic tot mai intens (accelerat și de situația generată de războiul în Ucraina), structura veche a fost supusă unor solicitări pentru care nu fusese proiectată. 

Ca urmare, traficul rutier pe vechiul pod este restricționat zilnic între orele 09:00 și 15:00, în perioada luni–vineri, timp de 62 de zile, pentru lucrări la calea de rulare și trotuare. Traficul pietonal nu este afectat.

Când ar putea fi deschis circulației

Autoritățile estimează că podul va fi dat în folosință la finalul anului 2025, după încheierea ultimelor lucrări și testări tehnice. Acesta va reprezenta nu doar o infrastructură de frontieră modernizată, ci și un simbol al cooperării româno-ucrainene într-o perioadă marcată de nevoia de solidaritate și sprijin reciproc.

