Plenul Parlamentului European, evacuat. Echipele de securitate intervin

"Nu e clar încă care sunt motivele alertei de securitate. Un grup de vizitatori de origine kurdă protestează în legătură cu soarta unui lider, şi ameninţă că se aruncă de la salon. A fost evacuat plenul, urma şedinţa de vot de la ora 14:00, ora Strasbourg-ului. Accesul nostru a fost blocat acum. În urmă cu scurt timp am primit mesaj de la preşedinta Parlamentului că situaţia este încă neclară.

Serviciul de securitate al Parlamentului discută cu aceşti vizitatori care protestează într-un mod neobişnuit. Serviciile de securitate au oameni pregătiţi pentru astfel de situaţii. Nu sunt ameninţări la adresa europarlamentarilor, nu e un atentat, nu sunt arme. E doar o încercare disperată şi, în opinia mea, nepotrivită, de a atrage atenţia asupra unei probleme.

Scopul celor din staff-ul Parlamentului şi din serviciul de securitate e să îi convingă să se retragă, să nu se arunce", a declarat Cristian Buşoi la Digi24.

"Am fost evacuați din sala de plen înainte de vot. Nu ne-au comunicat de ce. Sunt proteste în Parlament, înțeleg că sunt reprezentanți ai minorității kurde, care au aruncat o serie de pliante în sala de plen și în momentul de față forțele de ordine au invitat toți europarlamentarii să părăsească sala de plen, înainte de vot, pentru a nu se produce alte incidente de securitate. Am fost informați oficial că se suspendă activitatea Parlamentului, se amână de fapt, până când vom fi anunțați și invitați din nou în plenul Parlamentului. Înțeleg că acești protestatari reprezintă comunitatea kurdă din Europa. Nu cunosc mai multe elemente. Probabil sunt invitați de către un europarlamentar să viziteze Parlamentul și când au ajuns la balconul destinat vizitatorilor, au declanșat aceast protest prin care revendică probabil o serie de chestiuni care vizează interesele comunității. În general în zona din Parlament unde are loc acest incident se află grupuri de vizitatori aduse de reprezentanți din Parlamentul European, de deputați”, a afirmat Eugen Tomac, eurodeputat al familiei PPE, pentru „Adevărul”

