Dr. Bogdan Andreescu, chirurg la Spitalul Clinic Colentina din București, a explicat că bugetul de 77 de miliarde de lei pentru sănătate trebuie analizat per capita pentru a avea sens. Comparativ cu media UE de 6500-7000 de euro per cetățean, România cheltuiește doar 850 de euro, iar Bulgaria în jur de 960 de euro.

„Circula ideea că deși s-au băgat 77 de miliarde în sistemul de sănătate, rezultatele sunt sau nu sunt. Ce reprezintă 77 de miliarde? Pot fi 17, 100, 1000... Dacă nu avem o referință, ce reprezintă 77 de miliarde? Oare e mult, e puțin?

E discuția că actualul buget, Fondul Național pentru Sănătate, este undeva la 77 de miliarde de lei. Problema nu se pune așa, problema se pune cât cheltuie România pe un locuitor. Dacă vrei să compari lucruri, trebuie să compari mere cu mere și pere cu pere. Atunci, o valoare care ne aduce cumva cu picioarele pe pământ e asta.

La nivelul Uniunii Europene media e undeva la 6500-7000 de euro per cetățean - cheltuieli de sănătate, iar România este la 850 și Bulgaria este la 960, sau ceva de genul, cu 15% mai mult. Sunt date publice. Deci Bulgaria cheltuie mai mult decât noi.

Aparatura nu e produsă în România, e aceeași aparatură pe care o găsim și în Germania. Deci la aparatură, în sistemul nostru suntem 1-1, dacă nu cumva noi și cheltuim mai mult pe aparatura aia. E mai scumpă la noi.

Apoi medicamente și materiale sanitare: nu le producem noi, sunt din import, sunt aceleași ca în Germania.

Salariile sunt mai mici dacă le comparăm cu Germania, dar nu sunt de 9-10 ori. La utilități, energie, știm din start că România este mai scumpă și atunci ne punem întrebarea: cum ar putea să surmonteze sistemul de sănătate asemenea diferență?", a spus dr. Bogdan Andreescu.

O asigurare de sănătate în Elveția costă 1200 de euro

Dr. Bogdan Andreescu a comparat costul asigurării de sănătate din Elveția cu cel din România. În Elveția, o asigurare completă costă circa 1200 euro pe lună pentru întreaga familie și acoperă toate cheltuielile. Potrivit medicului, în România, chiar dacă plătești 1000 de euro pe lună, tot ești nevoit să apelezi la serviciile private.

„O asigurare de sănătate completă în Elveția, care cheltuiește cel mai mult per cetățean, e undeva la 1200 de euro.

Chiar discutam cu un prieten care se mută cu firma acolo, cu familia, și l-am întrebat cum rezolvă partea de sănătate, el fiind singurul angajat, copiii și familia urmând să vină după el. Mi-a spus: „Mă costă în jur de 1200 de euro pe lună și acoperă toată familia absolut integral”.

Am făcut o socoteală: eu și soția, care e tot medic, participăm la sistemul ăsta cu peste 1000 de euro pe lună - adică ce ni se reține din salarii, plus cabinete și restul. Când s-au născut copiii noștri, eu m-am dus la privat, unde am băgat mâna în buzunar. Nu mi se pare echitabilă treaba asta", a spus dr. Bogdan Andreescu.

România nu are un sistem de asigurări

Dr. Bogdan Andreescu a explicat că România nu are un sistem real de asigurări de sănătate, deoarece există doar o singură Casă Națională și nu o piață concurențială.

„Noi nu avem un sistem de asigurări. Sistem de asigurări ai în momentul în care ai o piață. Noi nu avem o piață. E o singură Casă Națională și cu asta basta, adică nu ai o piață concurențială când vorbești de asigurări.

Noi, în continuare, ne furăm căciula. Am mai vorbit și acum 5 ani despre sistemul ăla, nu s-a schimbat nimic. Deci, în continuare, suntem în filmul în care spitalele de stat sunt bune și spitalele private sunt rele”, a spus dr. Bogdan Andreescu la DC News și DC Medical.

Video: