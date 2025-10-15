€ 5.0885
Data actualizării: 15:32 15 Oct 2025 | Data publicării: 13:26 15 Oct 2025

Planeta e salvată! Lecție de ecologie în trafic, made in Romania... by Ikea
Autor: Anca Murgoci

masina pexels-mikebirdy-2908558 pexels-mikebirdy-
 

„Planeta e salvată, restul poate aștepta la stop”. Lecție de trafic verde de la un camion electric... de la Ikea.

Un camion de marfă gonește, depășește pe interior și frânează brusc, ca orice participant grăbit la traficul românesc. Doar că acesta nu era un camion oarecare, era electric.

„Deci protejează planeta”, povestește jurnalistul Val Vâlcu, cu ironia bine-cunoscută.

„Avea număr verde. Suntem liniștiți. Planeta e în siguranță”, a zis el.

 

Iată faza:

 

„Apropo de accidente. Vine un camion de marfă, nu foarte mare, cu viteză și își lipește năsucul, așa cum face orice român inteligent, de țeava de eșapament.


Scrâșnește, depășește prin interior, se repede ca disperatul, ajunge primul la stop... victorie! Da, foarte bine... Eu aveam 60 km/oră pe segmentul ăla, era voie cu 60 km/oră. Deci dacă mergea cu 58 km/h, nu cred că se întâmpla să mă depășească prin interior, să fie nevoit să frâneze, ca să nu se urce totuși pe mine.


Dar când ne întâlnim la stop însă, mă uit mai bine... și ce văd? Mă liniștesc. Era electric camionul de la Ikea. Deci protejează planeta. Avea număr verde, era electric, deci suntem liniștiți. Planeta e protejată de Ikea. Dar cu Ikea în original... Și asta e altă prostie. Păi când te duci cu mașină colantată de firmă și tai fața unuia, îl blochezi pe celălalt, dai claxoane la următorul, ce reclamă îi faci firmei care ți-a dat mașina? Și asta e o întrebare”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

