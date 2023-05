Plafonarea tarifelor la poliţele RCA, după ieşirea Euroins. Chiriţoiu, ASF: Ideea este să folosim această perioadă de şase luni

Plafonarea tarifelor la poliţele RCA după ieşirea Euroins de pe piaţă a fost un lucru bun, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei. În plus, Bogdan Chiriţoiu a mai spus că trebuie să folosim această perioadă ca să pregătim o legislaţie mai bună, care să rezolve problemele, cea mai importantă fiind lipsa de control asupra costurilor ce induce inevitabil o creştere a preţului la RCA, transmite Agerpres.



"Tarifele au fost plafonate de către Guvern ca să se poată absorbi şocul ieşirii unei companii foarte mari, Euroins, de pe piaţă, ieşire care vine la scurt timp după ce a ieşit altă companie mare, City, de pe piaţă. Ideea este să folosim această perioadă de şase luni, din care deja s-au scurs două, ca să se calmeze piaţa, asta înţeleg, şi ca să pregătim o legislaţie mai bună, care să ne asigure că în viitor nu vor mai fi probleme pe piaţa RCA. Deci, aştept cu încredere că până la sfârşitul celor şase luni va exista un act normativ, de ce tip o fi el vom vedea, dar să existe un act normativ care să rezolve problemele pe piaţă. Cea mai importantă pe care-o vedem noi este lipsa de control asupra costurilor, care induce sau e inevitabil să inducă o creştere a preţului poliţelor RCA", a afirmat Chiriţoiu, după o conferinţă pe tema pieţei farma, organizată de Consiliul Concurenţei, la Sinaia.

Unii asigurători vor să stabilească tariful poliţelor în funcţie de anumite criterii





În opinia sa, faptul că anumiţi asigurători vor să stabilească tariful poliţelor în funcţie de anumite criterii, cum ar fi kilometrajul maşinii etc, nu reprezintă o problemă, ci faptul că nu există un mecanism prin care să fie controlat cât cheltuiesc aceştia cu reparaţiile maşinilor.



"Asta nu mi se pare problematic. Dacă o companie are nişte criterii şi vine cu un preţ care, nu ştiu, e considerat nepotrivit de către clienţi, clienţii se pot duce la altă companie care are alte criterii. Deci nu aici văd problema. Problema este dacă, repet, dacă nu este un mecanism de a controla cât cheltuiesc firmele astea de RCA, ele vor fi obligate să pună aceste costuri crescute cu reparaţiile maşinilor, că despre asta e vorba în primul rând, costurile cu reparaţiile maşinilor vor obliga toate companiile să crească preţurile, da, deci nu doar una. Criteriile, cum sunt, sunt ale fiecărei companii, dar costurile astea în piaţă se răsfrâng asupra tuturor şi atunci vor creşte preţurile toate", a explicat el.

Chirițoiu: Plafonarea tarifelor la RCA a fost o idee bună





Chiriţoiu a subliniat că plafonarea tarifelor la RCA a fost o idee bună, pentru a nu se creşte tarifele în panica creată de ieşirea de pe piaţă a Euroins.



"Unu: piaţa de RCA avea probleme de mai mult timp şi erau firme care încercau să evite o expunere mare pe piaţa RCA. Doi, am văzut când a ieşit de pe piaţă City, că sunt firme care în panica iscată în momentul ăla au crescut foarte mult tarifele, probabil în efortul de a nu avea noi clienţi până când nu se lămureşte situaţia în piaţă. De asta cred că a fost o idee bună, că de data asta au fost plafonate tarifele. Deci, după ieşirea Euroins s-a venit cu această plafonare cu care nu s-a venit după ieşirea City. Cred că e un lucru bun acum, tocmai ca să ţinem lucrurile mai calme, să trecem peste panica atâta a consumatorilor, dar şi a firmelor de RCA", a adăugat şeful autorităţii de concurenţă.

Autorizaţia de funcţionare a societăţii Euroins România, retrasă de ASF





Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat, pe 17 martie, că a decis să retragă autorizaţia de funcţionare a societăţii Euroins România, constatând indiciile stării de insolvenţă a companiei, a anunţat vineri, instituţia.



"Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment şi numirea Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA) ca administrator interimar al societăţii, cu sarcina de a asigura administrarea şi conducerea activităţii asigurătorului şi adoptarea măsurilor necesare pentru conservarea patrimoniului. Atribuţiile conducerii societăţii se suspendă de drept. Mandatul FGA încetează la numirea lichidatorului judiciar", precizează sursa citată, într-un comunicat.



Instituţia menţionează că, la data de 30 iunie 2022, societatea nu deţine fonduri eligibile pentru acoperirea SCR, situaţie care se menţine şi la data de 30 septembrie 2022. Pentru restabilirea cerinţei de capital de solvabilitate (SCR) este nevoie de fonduri în cuantum la 2,19 miliarde lei, iar pentru acoperirea MCR fonduri de 1,75 miliarde lei.



Decizia retragerii autorizaţiei a fost luată în condiţiile în care situaţia Euroins România nu face fiabilă aplicarea unei proceduri de rezoluţie, subliniază ASF.

