Pilotul Glen de Vries a murit într-un accident de avion, la o lună după ce a zburat în spațiu alături de căpitanul Kirk din „Star Trek”

Pilotul Glen de Vries a murit joi după-amiază, la 49 de ani, într-un accident de avion produs în New Jersey. El zburase luna trecută în spațiu, alături de actorul William Shatner, cunoscut pentru rolul din „Star Trek”, dar și de alți doi turiști spațiali, la bordul capsulei New Shepard a companiei Blue Origin, scrie ABC News.

Avionul în care se afla Glen de Vries și o altă persoană s-a prăbușit joi după-amiază, într-o zonă împădurită din Hampton Township, la circa 60 de kilometri distanță de New York. Era un Cessna 172, un avion de mici dimensiuni, cu patru locuri, folosit pentru zboruri de antrenament și de agrement.

A fost deschisă o anchetă, dar pentru moment nu sunt cunoscute cauzele accidentului aviatic, transmite CNN.

Compania Blue Origin a reacționat la vestea morții lui Glen de Vries printr-un comunicat postat pe Twitter. „Suntem devastați să aflăm despre decesul subit al lui Glen de Vries”, a transmis Blue Origin. „El a adus atât de multă viață și energie întregii echipe Blue Origin și colegilor săi de echipă. Pasiunea sa pentru aviație, activitatea sa caritabilă și devotamentul față de meseria sa vor fi îndelung prețuite și admirate”, a mai precizat compania.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs