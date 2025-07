Petrecere de peste 12 mii de euro la Salrom, după tragedia de la Salina Praid? Cum justifică directorul general cheltuielile. Miruță: E inacceptabil!

Compania Salrom ar fi organizat o petrecere la finalul lunii iunie, după dezastrul de la Salin Praid, pentru care s-a plătit suma de 12.652 de euro, iar bacșișul este de aproximativ 900 de euro, a relatat Antena 3 CNN.

Constantin Dan Dobrea, directorul general al SALROM S.A., compania de stat care gestionează Salina Praid, a fost întrebat despre aceste cheltuieli în direct la TV.

"Nu a fost o petrecere. În perioada 10-13 iunie 2025, la București s-a desfășurat reuniunea anuală a producătorilor de sare din Europa. EUsalt este asociația producătorilor de sare, e singura voce autorizată în această industrie la nivelul UE și cea care promovează schimbarea de legislație, promovează modificarea legii pentru a proteja producătorii de sare europeni. Factura despre care se vorbește este singura cheltuială pe care a avut-o societatea națională a sării pe parcursul desfășurării acestei conferințe care a durat patru zile. A fost cina de final de închidere a conferinței și ultima întâlnire la care s-au tras concluziile după terminarea acesteia. Din păcate, nici eu și niciunul dintre colegii mei nu am fost acolo pentru că eram la Praid. Colegii de la EUsalt, producătorii europeni au înțeles", a declarat Constantin Dan Dobrea, directorul general al SALROM S.A., precizând că la această cină au fost peste 125 de oameni.

"Eu nu consider că la un număr atât de mare de participanți suma a fost foarte mare", a mai spus Dobrea.

Când a fost majorate salariul directorului Salrom

Întrebat dacă și-a majorat salariul imediat după dezastrul de la Praid, Dobrea a zis: "Nu, singura majorare salarială de care am beneficiat în cei 3 ani și jumătate de când sunt directorul Salrom a fost în 2024, în data de 12 iulie 2024, când s-au finalizat procedurile pe OUG.109 și pe mandat definitiv, așa cum spune legislația în vigoare. (...) Banii intră de anul trecut, nu intră de anul acesta".

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, prezent și el în direct la Antena 3 CNN, a fost întrebat despre acest lucru, în contextul în care el afirmase ieri că directorului Salrom i s-a majorat salariul anul acesta.

"Din informațiile pe care eu le-am primit oficial, majorarea s-a făcut de la 32 de mii de lei la 38 de mii de lei pe 28 mai 2025. Întrebând în această dimineață despre data exactă au revenit amicii de prin minister și mi-au spus că a fost în iulie 2024 o majorare făcută și că a fost o eroare ce mi-au spus aseară. Însă la mine nu merg astfel de lucruri cu genul de facturi și cu genul de situații. Nu există indicatori de performanță serioși în această companie, e suficient să te trezești dimineața și să mergi la serviciu", a spus Radu Miruță.

Radu Miruță: Nu pot să accept o astfel de factură

Ulterior, la un alt post de televiziune, Radu Miruță a spus mai multe și despre factura de peste 12 mii de euro.

„O factură ciudată, o distracție de vreo 12.000 de euro. Nu vine la mine factura, că e buget separat al celor de la ANCOM. Am primit-o și eu din spațiul public, am întrebat despre ea și am primit explicații halucinante și nepotrivite cu documentul. Conferința respectivă a fost la București, s-a terminat pe data de 13. Pe factură e una dintre cele mai scumpe locații din România, pe care scrie un sejur de pe 13 până pe 30. Oricum, e inacceptabil. Nu pot să accept o astfel de factură. E o glumă să discutăm despre asta într-o țară în care se fac creșteri de taxe pentru a putea să supraviețuim”, a spus Miruță la Digi 24.

