Data publicării: 16:00 21 Oct 2025

Peste 100 de ruși au ajuns la spital după ce au făcut cumpărături la supermarket
Autor: Doinița Manic

magazin rusia Foto: Pixabay
 

Zeci de oameni din Rusia au ajuns la spital după ce au făcut cumpărături la un supermarket.

Peste 120 de ruși din Buriatia au ajuns la spital după ce au cumpărat mâncăruri gata preparate vândute într-un lanț regional de supermarketuri, au anunțat autoritățile sanitare locale, scrie The Moscow Times.

Filiala regională a agenției ruse pentru protecția consumatorilor, Rospotrebnadzor, a declarat pentru publicația Kommersant că numărul cazurilor confirmate a crescut de la 89 la 121 în mai puțin de o zi.

Aproximativ 70 de persoane se află sub supraveghere medicală în capitala regională Ulan-Ude, unde locuitorii au început să solicite tratament la finalul săptămânii trecute, prezentând simptome de infecție intestinală acută. Testele efectuate anterior au confirmat 11 cazuri de Salmonella.

Focarul a fost pus pe seama produselor companiei alimentare Vostok, care furnizează zilnic aproximativ 2,5 tone de mâncăruri gata preparate lanțului de magazine Nikolaevsky.

„Încălcări grave ale normelor sanitare”

Inspectorii au descoperit „încălcări grave ale normelor sanitare” la unitatea de producție a firmei, ceea ce a dus la suspendarea activității de preparare a mâncărurilor și la confiscarea a 6,4 tone de produse din magazine și depozite.

Totodată, un manager de producție al companiei Vostok a fost inculpat pentru producerea de alimente nesigure care au provocat vătămări grave.

Femeia a fost reținută la sfârșitul săptămânii trecute, iar dacă va fi găsită vinovată, ea riscă până la șase ani de închisoare.

Potrivit presei din Rusia aceasta este una dintre cele mai ample focare de toxiinfecție alimentară din regiune din ultimii ani.

rusia
toxiinfectie alimentara
