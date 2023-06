Peskov, decizie de ultimă oră despre soarta lui Prigojin

Update:

Evgheni Prigojin a părăsit sediul militar rus din orașul Rostov-pe-Don, din sud, potrivit Sky News.

Fotografiile și videoclipurile îl arată pe șeful Wagner părăsind clădirea într-o mașină, după ce le-a ordonat oamenilor săi să se întoarcă la bazele de acolo.

Anterior, șeful Grupului de mercenari Wagner a emis un mesaj audio prin care confirmă că luptătorii săi se întorc la bazele lor pentru „a evita vărsarea de sânge”.

Apparent footage of Prigozhin leaving the military HQ in Rostov. Toodleloo, folks. pic.twitter.com/SWlSZKwDsK