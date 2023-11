Pentru că prețurile bubuie, Bolt vine cu o ofertă pentru cei care folosesc acest serviciu: Bolt Plus. Preț de 0,29 lei

Bolt anunță lansarea serviciului Bolt Plus, un abonament lunar care oferă utilizatorilor beneficii exclusive, precum plafonarea prețului la orele de vârf, când tariful variază în funcție de cerere, timp mai mic de așteptare în preluarea comenzilor și acces prioritar la noi funcționalități din aplicație. Abonamentul se află în etapa de testare, costă 29,99 lei/lună și este dedicat celor care folosesc frecvent serviciul Bolt de transport la cerere.

Adrian Zodie, Senior Operations Manager, Bolt România, a spus: „O lecție importantă pe care am învățat-o de la utilizatorii noștri din peste 45 de țări în care operăm este că aceștia își doresc mai mult control asupra timpului și al banilor, atunci când folosesc aplicația Bolt. De aceea, am gândit programul Bolt Plus, care aduce beneficii exclusive, oferind mai multă predictibilitate. Am observat în timpul testelor noastre că utilizatorii frecvenți economisesc până la dublul sumei pe care o plătesc pentru abonament, bucurându-se – în același timp – de toate celelalte beneficii. Acest abonament reprezintă un nou pas în misiunea noastră de a reda orașele oamenilor, prin metode de transport alternativ ușor de utilizat, la prețuri accesibile, care aduc inovații și îmbunătățiri constante.”

Bolt Plus permite utilizatorilor să economisească timp prin preluarea cu prioritate a comenzilor, oferindu-le posibilitatea de a găsi mai rapid o mașină disponibilă, mai ales în perioadele în care șoferii sunt foarte solicitați. De asemenea, abonamentul îi va ajuta să economisească bani prin blocarea prețului, menținând un nivel plafonat al tarifului pentru o cursă în timpul orelor de vârf, ceea ce face mai ușoară planificarea unui buget în limite previzibile pentru cei care călătoresc frecvent. Nu în ultimul rând, membrii vor fi notificați cât economisesc la fiecare cursă, ca urmare a limitării prețului.

Noul abonament reprezintă o altă modalitate prin care compania generează cerere suplimentară șoferilor parteneri Bolt, așadar și câștiguri mai mari. În același timp, Bolt oferă o experiență de înaltă calitate clienților, deoarece economiile de costuri pentru utilizatori vor fi acoperite de companie și transferate șoferilor parteneri ca parte a câștigurilor.

În prima lună de la lansare, Bolt Plus va fi disponibil clienților din România la un preț redus de 0,29 lei, astfel încât aceștia să se poată bucura de beneficiile serviciului. Bolt plănuiește să adauge mai multe funcționalități la Bolt Plus în urma testării inițiale, inclusiv upgrade-uri gratuite de categorie și livrare prioritară prin Bolt Food.

