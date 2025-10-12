Pelerinii se pot închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi în pelerinaj la Sfânta Parascheva au prilejul de a se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, potrivit Agerpres.



După primirea pe Aeroportul Iaşi, delegaţia din Grecia a fost condusă spre Catedrala Mitropolitană, pentru a aşeza moaştele sfântului ierarh lângă racla Sfintei Parascheva, care de câteva zile se află într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropolitană cu prilejul sărbătorii sfintei, considerată a fi ocrotitoarea Moldovei şi a celor săraci.



"După o tradiţie deja de decenii, de sărbătoarea Sfintei Parascheva sunt aduse spre bucuria credincioşilor sfinte moaşte din ţară sau din alte Biserici Ortodoxe surori. Anul acesta, pelerinii au bucuria să se înscrie la moaştele celui între sfinţi şi de Dumnezeu purtător Grigorie, Arhiepiscopul Tesalonicului. (...) Anul acesta avem bucuria de a avea aici, între noi, pentru câteva zile, un mare apărător al dreptei credinţe, un mare ascet pentru mulţi ani în Sfântul Munte Athos. (...) Sfântul Grigorie Palama a influenţat foarte mult, prin ucenicii săi, viaţa monahală din teritoriile locuite de români. Mai întâi în zona de sud, în zona Olteniei, prin Sfântul Nicodim de la Tismana, apoi în Ardeal şi, bineînţeles, aici, în Moldova. (...) Se va adăuga rugăciunii noastre, a pelerinilor, va rămâne pentru câteva zile aici", le-a spus IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pelerinilor aflaţi în Curtea Mitropolitană.



De asemenea, IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, a declarat că invitaţia de a veni la Iaşi "este o dovadă a iubirii în Hristos pe care o au Bisericile surori între ele, în numele lui Hristos".



"Vă mulţumim pentru că ne oferiţi binecuvântarea şi prilejul să ne închinăm la moaştele Sfintei Parascheva, să devenim şi noi participanţi la această mare minune a pelerinajului Sfintei împreună cu toţi închinătorii şi pelerinii care vin să se închine la această sărbătoare. Este o imagine emoţionantă, izbitoare, imaginea pe care am avut-o venind şi intrând în sfântul locaş, văzând rândul de pelerini. Este emoţionant să vedem mulţime multă de credincioşi care aşteaptă în timpul nopţii şi în condiţii climatice nu tocmai potrivite pentru multe ore, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva", a transmis pelerinilor IPS Filoteos.



În cursul zilei de duminică, Slujba Liturgică va fi oficiată de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, şi de PS Nichifor Botoşăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.



De la ora 19:00, raclele celor doi sfinţi vor fi scoase din Curtea Mitropolitană pentru a fi purtate în procesiunea "Calea Sfinţilor" pe străzile din centrul oraşului.



*** Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, s-a născut în Constantinopol în anul 1296 şi a rămas de mic orfan de tată. Mama lui s-a îngrijit de educaţia sa şi a fraţilor. El şi-a îndemnat mama şi fraţii să urmeze calea călugăriei cu toţii. Plecând în Muntele Athos împreună cu fraţii săi, toţi au învăţat mai întâi de la Sfântul Nicodim rânduiala obştii, după care Sfântul Grigorie s-a retras în pustie. Combătându-l pe ereticul Varlaam din Calabria, precum şi pe alţii, a fost numit episcop al Tesalonicului. După ce a arătat rătăcirile lui Mohamed şi a suferit mult din pricina turcilor, a murit în 14 noiembrie 1359.



În 1368 a fost canonizat la Sinodul din Constantinopol, pentru lupta dusă contra ereticilor şi pentru teologia sa profundă. Întreaga familie Palama a fost canonizată. Aceasta îi cuprinde pe: Sfântul Constanţiu (tatăl), Sfânta Kalloni (mama), Sfântul Grigorie şi fraţii lui: Sfântul Teodosie şi Sfântul Macarie, precum şi Sfintele sale surori: Epiharis şi Teodota.



Contemporanii l-au numit a fi al doilea Atanasie, referirea fiind făcută la Sf. Atanasie. Câţiva ani mai târziu a fost proclamat sfânt de către un Sinod din Constantinopol, sub patriarhul Filotei, cel care a scris de altfel şi viaţa sfântului.



Pomenirea lui se face în mod aparte în a doua duminică a Postului Mare, ca o prelungire a sărbătorii triumfului ortodoxiei împotriva tuturor ereziilor.



Încă de la proclamarea canonizării Sfântului Grigorie Palama, catedrala din Tesalonic a devenit baldachin al sfintelor sale moaşte. În anul 1890 a avut loc un incendiu foarte mare, care a distrus aproape tot oraşul. Cuprinse de flăcările incendiului, biserica şi odoarele, printre care şi o veche icoană a Mucenicului Dimitrie, au fost distruse. Racla din lemn în care se aflau moaştele Sf. Grigore Palama a fost atinsă de flăcări doar pe exterior, interiorul a rămas intact. Moaştele se găsesc şi astăzi în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, fiind expuse spre închinarea pelerinilor.