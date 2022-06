Paul Ulieru a murit. „A plecat neașteptat, ca o glumă, de-a lui, năstrușnică!...”

Jurnalistul Paul Ulieru a decedat.

„Cu profund regret și cu tristețe in suflet anunț trecerea fulgerătoare in împărăția cerului a col.(r) Paul Ulieru, un om cu o vasta cultura generală și un excelent fotograf și pamfletar. In ziua de marți 07.06.2022 acesta, fiind la domiciliu, a suferit un AVC sever urmat de un stop cardiorespirator intervenit la Camera de Garda a Spitalului de Urgente Floreasca. Înhumarea are loc in data de 10.06.2022, ora 12:00, la Cimitirul Reînvierea București. Condoleanțe familiei îndoliată și greu încercată! Dumnezeu sa te odihneasca in liniște și pace Paulică!”,

„A plecat neașteptat, ca o glumă, de-a lui, năstrușnică!... De-acum va împărtăși glumele cu Eugen Botez, Florin Olăhuț, John Parpală, Costel Trandafir... și le va povesti despre întâlnirile generației noastre. Dumnezeu să îi odihnească pe toți colegii plecați dintre noi !Luminată fie-i calea și veșnică odihnă!”,

„Redacția Revistei “Poliția Română” este din ce în ce mai săracă. A trecut la cele veșnice colegul nostru, Paul Ulieru! Drum lin, om bun! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă în care m-ai făcut să zâmbesc!” - sunt doar câteva dintre mesajele transmise după decesul lui Paul Ulieru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News