Pasajul lui Negoiță care salvează vieți. Punctul „negru” din București în care se produc des accidente mortale va dispărea

Robert Negoiță prezintă situația privind proiectele de infrastructură din zona centrală a Sectorului 3.

Edilul explică de ce finalizarea pasajului de sub bulevardul Decebal reprezintă un mare pas înainte pentru bucureșteni.

”Bulevardul Decebal e gata - parcare subterană și zonă pietonală. În parcarea subterană sunt maxim 20 de grade, nu transpiri. Iarna, la fel te urci într-o mașină curată, la o temperatură constantă.

E singura parcare de sub bulevard, nu mai există în România, chiar dacă este absolut util așa ceva. Ne-am inspirat pe chestiunea asta cu exemple din Occident: Franța, Statele Unite. Parcările subterane, dacă nu sunt sub bulevard, afectează spațiul verde - pe parcare nu poți să mai plantezi copaci”, arată Robert Negoiță.

”E un șoc când intri în sectorul 3 - e brusc curat, brusc spațiu verde, e iarba tunsă, copacii toaletați, flori puse. E un șoc, așa.

Din nefericire, exemplul nu este urmat, deși aveți dreptate, primarul de la sectorul 4 chiar a făcut progrese și el”, confirmă și analistul politic Bogdan Chirieac, vorbind despre situația din sectorul 3.

Referindu-se la pasajul, aflat în construcție, care va fluidiza ieșirea din București, înspre Autostrada Soarelui, primarul Negoiță arată că, odată cu finalizarea proiectului, va scădea și numărul de accidente în zonă.

”Se lucrează intens în acea zonă. E un pasaj absolut necesar. Lăsând la o parte traficul, partea de calitatea aerului, acolo discutăm de faptul că salvăm multe vieți. Sunt, aproape zilnic accidente grave, în aceea intersecție, din cauză că vin de pe autostradă cu viteză”, explică edilul sectorului 3.

Negoiță: Am vrut pasaj pe sub Bulevardul Unirii. Primarul general mi-a spus că nu-l consideră necesar

”Parcarea de la (bulevardul n.r.) Decebal este deja în folosință. Proiectul de la Unirii este în continuare blocat și așa va rămâne, atât timp cât primarul general mi-a spus că nu este de acord cu acest proiect. N-a știut să dea un argument, decât că Bucureștiul are alte priorități. Primarul general poate stabili priorități în ce privește activitatea dumnealui, în ceea ce privește activitatea Primăriei sector 3, cred că normalitatea este să ne stabilim noi prioritățile.

Cu un bulevard de peste 3 km lungime, peste 100 de metri lățime, 100% pietonal, intri pe harta lumii în mod direct, adică e un must to see al oricărui turist. Partea pietonală ar fi și mai verde, și mai atractivă. Ar fi un fel de street-mall, cu 7-10 magazine de top în zona pietonală”, arată Negoiță.

Edilul sectorului 3 arată că proiectul pasajului pe sub bulevardul Unirii nu poate să se deruleze întrucât artera de circulație este gestionată de Primăria Capitalei.

Negoiță a explicat și care ar trebui să fie amplasamentul unui asemenea pasaj subteran pe sub Bulevardul Unirii, relatează și Radio DCNews.

”De jos, de la fântâni, de la Brătianu (Bulevardul Ion C. Brătianu, care leagă Piața Universității de Piața Unirii n.r), de la magazinul Unirea, să se intre prin pasaj și se mai iese dincolo de Piața Alba Iulia, pe (bulevardul n.r.) Decebal și pe Burebista.

Se blochează Bulevardul Unirii, se stă la semafor de câte 2-3 ori la un semafor. Totul va fi subteran, inclusiv traversările Mircea Vodă, Traian și încă una”, explică Negoiță.

Ieșirea către Autostrada Soarelui

Acesta mai arată și care este stadiul pasajelor de la ieșirea din București, înspre Autostrada Soarelui.

”Cea mai aglomerată din sectorul 3, intersecția dintre Mihai Bravu, cu Camil Resu și Dudești.(...)

La problemele de trafic din București, trebuie luate mai multe măsuri. Odată cu acest pasaj ( suprateran n.r.) fluidizăm circulația spre autostradă, dinspre Theodor Pallady și fluidizăm intrarea dinspre Drumul între Tarlale, pe care îl lărgim la 4 benzi, facem o traversare peste calea ferată.

Obiectivul este ca de la Mega Mall, din sectorul 2, următorul semafor să fie în Constanța. Să-i determinăm pe cei din nord să prefere această rută spre autostrada soarelui și să nu mai intre în sectorul 3”, explica, săptămânile trecute, primarul Negoiță, la B1Tv.

