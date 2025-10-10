Pasagerii unui avion Ryanair s-au rugat cu lacrimi în ochi: aeronava a aterizat cu mai puțin de 6 minute de combustibil rămas

Zborul FR3418 trebuia să transporte pasagerii din Pisa, Italia, către aeroportul Glasgow Prestwick din Scoția, însă furtuna Amy, fostul uragan Humberto, a dat peste cap planurile echipajului și pasagerilor, potrivit The Herald.

Conform datelor obținute de pe platforma Flightradar24, avionul Boeing 737 a emis codul internațional de urgență squawk 7700, semnalând o posibilă problemă gravă de combustibil. În zbor, aeronava a încercat de două ori să aterizeze la Prestwick, fără succes, din cauza vântului puternic și a ploilor torențiale, iar apoi a fost redirecționată către Edinburgh, unde o a treia încercare a eșuat.

Pasagerii povestesc scenele de panică din avion

„Eram în avion cu familia mea și totul mi s-a părut foarte stresant. Cele trei aterizări eșuate au fost ca ceva ce ai vedea într-un film dezastruos. Nu am mai trăit așa ceva până acum. Oamenii se rugau, iar fiul meu plângea. Îmi amintesc că mă gândeam: Asta este?”, a povestit un pasager anonim pentru Daily Mail.

Potrivit martorilor, atmosfera din avion era tensionată, iar furtuna părea fără sfârșit. Furtuna Amy a provocat deja trei decese și a lăsat mii de oameni fără curent electric, potrivit The Weather Channel.

După aproape două ore de la prima încercare de aterizare, aeronava a reușit, în cele din urmă, să aterizeze în siguranță pe Aeroportul Manchester, conform The Herald.

Pasagerii, în stare de șoc: „Am realizat cât de grav era totul abia după ce am văzut imaginile”

Un alt pasager, Alexander Marchi, din Ayrshire, a declarat pentru Ayr Advertiser că pasagerii nu și-au dat seama de pericolul real în care se aflau până după aterizare.

„Ne-am dat seama cât de rău au fost lucrurile abia după ce am văzut imaginile, după ce am aterizat în cele din urmă la Manchester aproape fără combustibil. A fost multă ușurare. Oamenii doreau doar să coboare, dar nu a fost panică. Câțiva s-au simțit rău din cauza turbulențelor, dar personalul a fost genial. Am ajuns în jurul orei patru și un sfert dimineața, cu aproape 10 ore întârziere”, a spus Marchi.

Doar 220 kg de combustibil la aterizare - sub limita de siguranță

Datele obținute de The Aviation Herald arată că aeronava a atins pista cu doar 220 de kilograme de combustibil rămas, cantitate suficientă pentru cinci până la șase minute de zbor. Regulamentele internaționale prevăd ca orice avion comercial să dispună, la momentul aterizării, de combustibil pentru cel puțin 30 de minute suplimentare.

Situația a fost calificată drept „incident grav” de către Air Accidents Investigation Branch (AAIB), autoritatea britanică responsabilă cu investigarea accidentelor aeriene.

Ancheta oficială este în desfășurare

Într-un comunicat oficial, compania Ryanair a confirmat incidentul: „Ryanair a raportat acest lucru autorităților relevante vineri (3 octombrie). Deoarece acest caz face acum obiectul unei anchete în curs de desfășurare, cu care cooperăm pe deplin, nu putem comenta mai mult.”

La rândul său, AAIB a transmis pentru The Herald: „AAIB a început o investigație privind un incident grav în care a fost implicată o aeronavă care a fost deviată de la Prestwick la Aeroportul Manchester vineri, 3 octombrie. Inspectorii noștri au început să adune probe și să desfășoare anchete preliminare.”

Furtuna Amy, un test pentru siguranța zborurilor din Marea Britanie

Furtuna Amy a pus la încercare infrastructura și siguranța zborurilor din Regatul Unit, cu rafale de vânt de peste 110 km/h și ploi torențiale care au forțat zeci de aeronave să-și schimbe ruta. În ciuda condițiilor extreme, echipajul zborului Ryanair FR3418 a reușit să evite o tragedie, aducând pasagerii în siguranță la sol, chiar și cu doar câteva minute de combustibil rămas.

Pentru pasagerii care s-au rugat și au plâns în acea noapte, zborul din 3 octombrie va rămâne o amintire imposibil de uitat – o lecție despre fragilitatea zborului și eroismul discret al celor care, din cabina de pilotaj, duc lupta cu natura pentru fiecare aterizare reușită.