Pasagera unui vas de croazieră a murit după ce a fost lăsată în urmă pe o insulă din Australia

Postul australian de televiziune ABC News a transmis miercuri că pasagera în vârstă de 80 de ani de la bordul navei Coral Adventurer a luat parte la o drumeţie în grup pe Insula Lizard, organizată de operatorul croazierei, transmite miercuri agenţia DPA.

În timpul excursiei, ea a anunţat grupul că nu poate să meargă mai departe şi că se va întoarce singură la navă. Deși nu a reuşit, faptul a trecut iniţial neobservat, iar nava a ridicat ancora.

Nava s-a întors, dar nu a fost găsită

Câteva ore mai târziu s-a observat că femeia nu se afla la bord, conform relatării. Nava s-a întors, însă ea a fost dată dispărută.

Autorităţile au lansat o operaţiune de căutare, sâmbătă seara, care a continuat până noaptea târziu. Femeia a fost găsită moartă duminică.

Moartea bruscă a femeii

Poliţia a descris moartea femeii drept "bruscă", dar aceasta "nu este considerată suspectă". ABC nu a furnizat alte detalii referitoare la cauza morții, notează Agerpres.

