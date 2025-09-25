Partidul Maiei Sandu, în luptă strânsă cu opoziţia pro-rusă (sondaj)

Sondajul confirmă o luptă strânsă cu formaţiunile pro-ruse, în timp ce numeroşi alegători sunt indecişi înaintea scrutinului de duminică, comentează joi Reuters.



Preşedinta Maia Sandu, care s-a concentrat pe demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030 a uneia dintre cele mai sărace ţări din Europa, a denunţat invazia rusă în Ucraina vecină şi a acuzat Rusia de interferenţă în procesul electoral, în timp ce opoziţia a denunţat constant creşterea costului vieţii.

Ce arată un sondaj de opinie

Un sondaj de opinie publicat miercuri de compania iData arată că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de Sandu, este creditat cu 24,9% din intenţiile de vot, având un mic avans faţă de Blocul Patriotic (pro-rus), care ar obţine 24,7% din sufragii.

Blocul Alternativa

Blocul Alternativa, acuzat de guvern că promovează o agendă pro-Kremlin, este susţinut de 7,2% din alegători, iar Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, fost primar al oraşului Bălţi, ar obţine 5,4% din voturi, potrivit aceluiaşi sondaj.



Un total de 26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota, indică sondajul iData. Dacă se iau în calcul doar alegătorii decişi, sondajul arată că Blocul Patriotic ar obţine 33,9%, iar PAS 33,6% din voturi.

Posibilă înțelegere

În cazul în care partidul de guvernământ, care în ultimii patru ani a deţinut 61 din cele 101 de locuri în parlament, nu reuşeşte să-şi păstreze majoritatea, este mai probabil ca Maia Sandu să încheie o înţelegere cu formaţiunea Partidul Nostru decât să desemneze un premier pro-rus, sunt de părere analiştii politici.

Premierul moldovean Dorin Recean a acuzat Rusia miercuri de încercare de preluare a puterii prin vărsarea a milioane de euro în Republica Moldova pentru a cumpăra voturi şi pentru a instiga la dezordine. Kremlinul se află şi în centrul acestei campanii electorale pentru a obţine puterea asupra Moldovei prin ocolirea opţiunii ei suverane, a spus Recean după o şedinţă a cabinetului său.

Rusia neagă acuzațiile

Rusia neagă orice tentativă de a influenţa votul şi acuză autorităţile moldovene de suprimarea opoziţiei şi încurajarea rusofobiei.



Miercuri, Moscova l-a convocat la Ministerul de Externe rus pe ambasadorul Republicii Moldova după ce Chişinăul a refuzat să acrediteze reprezentanţi ruşi ca observatori la alegeri.



Maia Sandu a fost realeasă anul trecut şi un referendum privind aderarea la UE a trecut cu o mică majoritate, cu sprijinul masiv al cetăţenilor moldoveni care trăiesc în străinătate, notează Agerpres.