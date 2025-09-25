€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:54 25 Sep 2025 | Data publicării: 09:54 25 Sep 2025

Partidul Maiei Sandu, în luptă strânsă cu opoziţia pro-rusă (sondaj)

Autor: Andrei Itu
pacientii-in-stare-grava-din-transnistria-pot-fi-transferati-la-chisinau--refuz-categoric--reactia-de-la-tiraspol--maia-sandu-este-refuzul-kremlinului_48666400 FOTO: Agerpres
 

Partidul pro-european aflat la guvernare în Republica Moldova va trebui să facă eforturi serioase pentru a-şi păstra majoritatea parlamentară după alegerile legislative din 28 septembrie, arată un nou sondaj.

Sondajul confirmă o luptă strânsă cu formaţiunile pro-ruse, în timp ce numeroşi alegători sunt indecişi înaintea scrutinului de duminică, comentează joi Reuters.

Preşedinta Maia Sandu, care s-a concentrat pe demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030 a uneia dintre cele mai sărace ţări din Europa, a denunţat invazia rusă în Ucraina vecină şi a acuzat Rusia de interferenţă în procesul electoral, în timp ce opoziţia a denunţat constant creşterea costului vieţii.

Ce arată un sondaj de opinie

Un sondaj de opinie publicat miercuri de compania iData arată că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de Sandu, este creditat cu 24,9% din intenţiile de vot, având un mic avans faţă de Blocul Patriotic (pro-rus), care ar obţine 24,7% din sufragii.

Blocul Alternativa

Blocul Alternativa, acuzat de guvern că promovează o agendă pro-Kremlin, este susţinut de 7,2% din alegători, iar Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, fost primar al oraşului Bălţi, ar obţine 5,4% din voturi, potrivit aceluiaşi sondaj.

Un total de 26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota, indică sondajul iData. Dacă se iau în calcul doar alegătorii decişi, sondajul arată că Blocul Patriotic ar obţine 33,9%, iar PAS 33,6% din voturi.

Posibilă înțelegere

În cazul în care partidul de guvernământ, care în ultimii patru ani a deţinut 61 din cele 101 de locuri în parlament, nu reuşeşte să-şi păstreze majoritatea, este mai probabil ca Maia Sandu să încheie o înţelegere cu formaţiunea Partidul Nostru decât să desemneze un premier pro-rus, sunt de părere analiştii politici.

Premierul moldovean Dorin Recean a acuzat Rusia miercuri de încercare de preluare a puterii prin vărsarea a milioane de euro în Republica Moldova pentru a cumpăra voturi şi pentru a instiga la dezordine. Kremlinul se află şi în centrul acestei campanii electorale pentru a obţine puterea asupra Moldovei prin ocolirea opţiunii ei suverane, a spus Recean după o şedinţă a cabinetului său.

Rusia neagă acuzațiile

Rusia neagă orice tentativă de a influenţa votul şi acuză autorităţile moldovene de suprimarea opoziţiei şi încurajarea rusofobiei.

Miercuri, Moscova l-a convocat la Ministerul de Externe rus pe ambasadorul Republicii Moldova după ce Chişinăul a refuzat să acrediteze reprezentanţi ruşi ca observatori la alegeri.

Maia Sandu a fost realeasă anul trecut şi un referendum privind aderarea la UE a trecut cu o mică majoritate, cu sprijinul masiv al cetăţenilor moldoveni care trăiesc în străinătate, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maia sandu
partid
blocul alternativa
partidul actiune si solidaritate
rusia
republica moldova
sondaj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la 17 alimente de bază
Publicat acum 15 minute
Piaţa de energie, schimbare majoră în ultimii 3 ani. Modelul Silicon Valley în România
Publicat acum 21 minute
Şapte călugări budişti, printre care şi români, au murit în Sri Lanka într-un accident
Publicat acum 34 minute
Cancerul nu mai înseamnă sfârșitul. Tratamentele care le oferă pacienților încă 10-20 de ani activi
Publicat acum 44 minute
ASE începe noul an universitar cu inaugurarea Clădirii „Mihai Eminescu”, după reabilitare și modernizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 12 ore si 6 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 21 ore si 10 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close