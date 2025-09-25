Partidul Maiei Sandu, în luptă strânsă cu opoziţia pro-rusă (sondaj)

Partidul pro-european aflat la guvernare în Republica Moldova va trebui să facă eforturi serioase pentru a-şi păstra majoritatea parlamentară după alegerile legislative din 28 septembrie, arată un nou sondaj.
Sondajul confirmă o luptă strânsă cu formaţiunile pro-ruse, în timp ce numeroşi alegători sunt indecişi înaintea scrutinului de duminică, comentează joi Reuters.
Preşedinta Maia Sandu, care s-a concentrat pe demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030 a uneia dintre cele mai sărace ţări din Europa, a denunţat invazia rusă în Ucraina vecină şi a acuzat Rusia de interferenţă în procesul electoral, în timp ce opoziţia a denunţat constant creşterea costului vieţii.
Un sondaj de opinie publicat miercuri de compania iData arată că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de Sandu, este creditat cu 24,9% din intenţiile de vot, având un mic avans faţă de Blocul Patriotic (pro-rus), care ar obţine 24,7% din sufragii.
Blocul Alternativa, acuzat de guvern că promovează o agendă pro-Kremlin, este susţinut de 7,2% din alegători, iar Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, fost primar al oraşului Bălţi, ar obţine 5,4% din voturi, potrivit aceluiaşi sondaj.
Un total de 26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota, indică sondajul iData. Dacă se iau în calcul doar alegătorii decişi, sondajul arată că Blocul Patriotic ar obţine 33,9%, iar PAS 33,6% din voturi.
În cazul în care partidul de guvernământ, care în ultimii patru ani a deţinut 61 din cele 101 de locuri în parlament, nu reuşeşte să-şi păstreze majoritatea, este mai probabil ca Maia Sandu să încheie o înţelegere cu formaţiunea Partidul Nostru decât să desemneze un premier pro-rus, sunt de părere analiştii politici.
Premierul moldovean Dorin Recean a acuzat Rusia miercuri de încercare de preluare a puterii prin vărsarea a milioane de euro în Republica Moldova pentru a cumpăra voturi şi pentru a instiga la dezordine. Kremlinul se află şi în centrul acestei campanii electorale pentru a obţine puterea asupra Moldovei prin ocolirea opţiunii ei suverane, a spus Recean după o şedinţă a cabinetului său.
Rusia neagă orice tentativă de a influenţa votul şi acuză autorităţile moldovene de suprimarea opoziţiei şi încurajarea rusofobiei.
Miercuri, Moscova l-a convocat la Ministerul de Externe rus pe ambasadorul Republicii Moldova după ce Chişinăul a refuzat să acrediteze reprezentanţi ruşi ca observatori la alegeri.
Maia Sandu a fost realeasă anul trecut şi un referendum privind aderarea la UE a trecut cu o mică majoritate, cu sprijinul masiv al cetăţenilor moldoveni care trăiesc în străinătate, notează Agerpres.
de Roxana Neagu