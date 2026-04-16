Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, joi, 16 aprilie, la reconciliere cu prilejul unei vizite în Camerun, în contextul în care în multe părţi ale lumii, „devastată de tirani”, au loc războaie şi conflicte. El a adus și un elogiu eforturilor comune de pace ale creştinilor şi musulmanilor în oraşul Bamenda, relatează dpa și citat de Agerpres.

Un conflict devastează regiunea din 2017, mii de oameni fiind ucişi în luptele dintre forţele guvernamentale şi separatişti. Sute de mii de persoane au fost strămutate, iar comunităţile religioase încearcă să medieze.

Şeful bisericii catolice a spus că acesta este un exemplu pentru alte regiuni din lume.

„Mi-aş dori ca acest lucru să se întâmple în atât de multe alte locuri pe Pământ! Binecuvântaţi fie pacificatorii! Dar condamnaţi fie cei care manipulează religia şi chiar numele Domnului pentru câştigul lor militar, economic şi politic, târând ceea ce este sacru în întuneric şi mizerie”, a denunţat Leon al XIV-lea.

Papa Leon, mesaj pentru „tirani”

„Lumea este devastată de o mână de tirani şi totuşi este ţinută la un loc o mulţime de fraţi şi surori plini de compasiune!”, a mai afirmat suveranul pontif, fără să sugereze cine sunt aceşti „tirani”.

El s-a pronunţat împotriva războiului din Iran, fiind criticat dur, în ultimele zile, de mai multe ori, de preşedintele american Donald Trump. Suveranul pontif a declarat că nu îi este teamă de administraţia Trump.

Camerunul este a doua ţară vizitată în călătoria de 11 zile a papei în Africa, după Algeria.

El urmează să celebreze o slujbă mai târziu în cursul zilei de joi, la care sunt aşteptaţi să participe zeci de mii de credincioşi la Bamenda.

Miercuri, el a făcut apel la guvernului preşedintelui Paul Biya, aflat de multă vreme la putere, să facă eforturi pentru pace.

Opoziţia politică, libertatea de expresie şi libertatea presei sunt grav restricţionate în această ţară, notează dpa.

Mai mult de jumătate dintre camerunezi se identifică drept creştini. Circa un sfert dintre ei sunt catolici. Circa 20% dintre camerunezi se declară musulmani.

Citește și: Trump, dezamăgit de Giorgia Meloni în disputa cu Papa Leon al XIV-lea: Nu mai este aceeaşi persoană