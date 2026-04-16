DCNews Stiri Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Data publicării: 18:38 16 Apr 2026

Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Autor: Iulia Horovei

Papa Leon al XIV-lea Papa Leon al XIV-lea / Sursa foto: Agerpres

Papa Leon, criticat zilele trecute de președintele american Donald Trump, a revenit cu un mesaj pentru liderii lumii.

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, joi, 16 aprilie, la reconciliere cu prilejul unei vizite în Camerun, în contextul în care în multe părţi ale lumii, „devastată de tirani”, au loc războaie şi conflicte. El a adus și un elogiu eforturilor comune de pace ale creştinilor şi musulmanilor în oraşul Bamenda, relatează dpa și citat de Agerpres.

Un conflict devastează regiunea din 2017, mii de oameni fiind ucişi în luptele dintre forţele guvernamentale şi separatişti. Sute de mii de persoane au fost strămutate, iar comunităţile religioase încearcă să medieze.

Şeful bisericii catolice a spus că acesta este un exemplu pentru alte regiuni din lume.

„Mi-aş dori ca acest lucru să se întâmple în atât de multe alte locuri pe Pământ! Binecuvântaţi fie pacificatorii! Dar condamnaţi fie cei care manipulează religia şi chiar numele Domnului pentru câştigul lor militar, economic şi politic, târând ceea ce este sacru în întuneric şi mizerie”, a denunţat Leon al XIV-lea.

Papa Leon, mesaj pentru „tirani”

„Lumea este devastată de o mână de tirani şi totuşi este ţinută la un loc o mulţime de fraţi şi surori plini de compasiune!”, a mai afirmat suveranul pontif, fără să sugereze cine sunt aceşti „tirani”.

El s-a pronunţat împotriva războiului din Iran, fiind criticat dur, în ultimele zile, de mai multe ori, de preşedintele american Donald Trump. Suveranul pontif a declarat că nu îi este teamă de administraţia Trump.

Camerunul este a doua ţară vizitată în călătoria de 11 zile a papei în Africa, după Algeria.

El urmează să celebreze o slujbă mai târziu în cursul zilei de joi, la care sunt aşteptaţi să participe zeci de mii de credincioşi la Bamenda.

Miercuri, el a făcut apel la guvernului preşedintelui Paul Biya, aflat de multă vreme la putere, să facă eforturi pentru pace.

Opoziţia politică, libertatea de expresie şi libertatea presei sunt grav restricţionate în această ţară, notează dpa.

Mai mult de jumătate dintre camerunezi se identifică drept creştini. Circa un sfert dintre ei sunt catolici. Circa 20% dintre camerunezi se declară musulmani.

Citește și: Trump, dezamăgit de Giorgia Meloni în disputa cu Papa Leon al XIV-lea: Nu mai este aceeaşi persoană

papa leon
donald trump
conflict iran
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
”V-a sunat Lia?”. Nicușor Dan, inițial blocat: M-am și întâlnit cu dânsa. La Cotroceni, da
Publicat acum 11 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Publicat acum 21 minute
Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Publicat acum 27 minute
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 11 ore si 18 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 30 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 10 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
