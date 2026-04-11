Papa Leon al XIV-lea: "Ajunge cu războiul!" Mesaj dur pentru politicienii care întrețin conflictele
Data publicării: 21:42 11 Apr 2026

Papa Leon al XIV-lea: "Ajunge cu războiul!" Mesaj dur pentru politicienii care întrețin conflictele
Autor: Giorgi Ichim

Papa Leon Papa Leon / Foto: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj ferm în ceea ce privește conflictele din lume.

Papa Leon al XIV-lea a criticat sâmbătă avântul politicienilor care întreţin războaie şi a îndemnat lumea întreagă să îmbrăţişeze pacea şi să "creadă din nou în dragoste, în moderaţie şi politică onestă", relatează AFP, potrivit Agerpres.

Într-una dintre cele mai virulente critici ale sale faţă de războaiele care cuprind planeta, în special în Orientul Mijlociu, suveranul pontif, care este american, a făcut apel la credinţă "pentru a înfrunta împreună acest moment dramatic al istoriei".

"Ajunge cu idolatria de sine şi a banului! Ajunge cu demonstraţiile de forţă! Ajunge cu războiul! Adevărata forţă se manifestă în slujirea vieţii", a spus Papa Leon al XIV-lea într-o alocuţiune la Veghea de rugăciune pentru pace în Orientul Mijlociu, în Bazilica Sfântul Petru din Roma.

Deşi rostite pe un ton măsurat, aceste afirmaţii ale suveranului pontif sunt unele dintre cele mai puternice critici ale sale până în prezent faţă de valul de conflicte care cuprinde planeta.

"Dragi fraţi şi surori, există cu siguranţă responsabilităţi imperative ce revin liderilor naţiunilor. Către ei noi ne adresăm: Opriţi-vă! Este timpul să faceţi pace! Aşezaţi-vă la masa dialogului şi a medierii, nu la masa unde se planifică reînarmarea şi unde se decid acţiuni criminale!", a mai îndemnat Papa Leon al XIV-lea.

La fel cum a făcut şi în alte alocuţiuni din trecut, el nu a numit un mod precis vreun politician sau vreo ţară anume.

