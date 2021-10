Pălărie (USR): Am fost întrebat dacă ne mai aşezăm la masă cu Florin Cîţu. Răspunsul este "DA"

"Pentru noi lucrurile sunt extrem de clare: USR PLUS nu vede altă soluţie decât cea a unei coagulări de guvernare de dreapta, PNL - USR PLUS – UDMR, şi vă spun şi argumentele pentru care cred că ăsta e un lucru cât se poate de clar. Unu la mână: noi am intrat într-un proces de lucru, am negociat un program de guvernare, o suită de lucruri pe care dorim, din moment ce le-am acceptat la faimoasele negocieri de la Vila Lac, cu toţii. Poate că nu au fost extrem de precise termenele.

Eu lucrez foarte bine cu colegii mei din PNL şi UDMR, în Senat. Eu cred că avem o bază care ne-a dat foarte multă posibilitate să învăţăm să ne cunoaştem, să facem acele echipe operaţionale şi singurul lucru care cred că a lipsit a fost un fel de decizie politică dintr-un singur loc – aici vorbesc despre Florin Cîţu – care în multe momente a acţionat imprevizibil, necalculat şi nu cu maturitatea unui premier care să aibă în spate o coaliţie.

Al doilea argument: la alegerile din 2020 nu doar că n-am ascuns, dar chiar am comunicat public atât noi cât şi colegii din PNL că intenţionăm să facem o coaliţie şi să avem un guvern împreună după alegerile din decembrie. Eu cred că au fost oameni care ne-au votat cu această promisiune. Şi atunci eu cred că în continuare, nu doar membrii unui partid contează, ci şi publicul larg.

Noi înţelegem perfect că domnul Florin Cîţu este, începând cu congresul acela cu 5.000 de participanţi, preşedintele PNL, şi respectăm asta. Am primit întrebări 'vă veţi mai aşeza la masă cu Florin Cîţu?', iar răspunsul este 'DA', în calitate de preşedinte al partidului, sub nicio formă în calitate de premier", a explicat senatorul USR .

