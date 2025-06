Ozzy Osbourne și Black Sabbath revin pe scenă pentru ultima oară. Concertul, transmis online

Biletele pentru spectacolul care se anunță istoric s-au epuizat în doar 16 minute, iar cererea publicului a fost atât de mare încât organizatorii au decis să ofere o variantă virtuală a evenimentului. Biletele pentru transmisiunea online au fost puse în vânzare în aceeași zi, la prețul de 24,99 lire sterline, aproximativ 30 de euro, iar difuzarea va fi decalată cu două ore față de ora concertului live.

„Am primit o cerere copleșitoare din partea fanilor din întreaga lume care nu au putut obține un bilet. Aceștia au scris pe rețelele noastre de socializare, rugându-ne să transmitem concertul live. Fiind vorba de un eveniment istoric, nu puteam să-i dezamăgim”, a declarat Sharon Osbourne, soția artistului, într-un comunicat oficial al trupei.

Concertul va avea loc pe stadionul Villa Park, cunoscut pentru echipa de fotbal Aston Villa, în orașul natal al formației Black Sabbath. Evenimentul marchează revenirea pe scenă a trupei după o pauză de două decenii și, totodată, reprezintă ultimul spectacol susținut de Ozzy Osbourne, în vârstă de 75 de ani. Acesta, diagnosticat în 2020 cu boala Parkinson și care a suferit mai multe intervenții chirurgicale după o cădere în 2019, și-a anunțat încă din 2023 retragerea din turnee.

La concertul intitulat „Back To The Beginning” vor participa și alte nume celebre ale rockului, precum Metallica, Guns N' Roses, Tool și Slayer. Ozzy Osbourne se va reuni pe scenă cu colegii săi Tony Iommi, Geezer Butler și Bill Ward, alături de care a pus bazele heavy metalului în anii ’70.

Născut pe 3 decembrie 1948 în Aston, Birmingham, Ozzy Osbourne a devenit o adevărată legendă a muzicii rock, câștigând porecla „Prince of Darkness”. Cariera sa a început în 1968 odată cu înființarea trupei Black Sabbath, din care a făcut parte până în 1978. După ce a fost exclus din formație din cauza problemelor cu alcoolul și drogurile, Ozzy a continuat o carieră solo de succes, lansând peste zece albume care au depășit 55 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial.

În 1982, Ozzy s-a căsătorit cu Sharon Osbourne, cu care are trei copii, pe lângă cei trei copii din prima căsătorie cu Thelma Riley. Familia Osbourne a devenit cunoscută publicului larg și prin intermediul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat între 2002 și 2005 pe postul MTV, unde au fost expuse momente din viața lor cotidiană. De-a lungul carierei, Ozzy Osbourne a fost recunoscut și pentru contribuțiile sale majore la muzica rock: în 2006 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Black Sabbath, iar în 2007 a primit o stea pe Birmingham Walk of Stars.

