Data publicării: 10:06 19 Oct 2025

Orașul în care poți mânca la restaurante cu stele Michelin cu doar 1 euro
Autor: Doinița Manic

Orașul în care poți mânca la restaurante cu stele Michelin cu doar 1 euro Foto: Pixabay
 

Într-un oraș din Europa se poate poate mânca la restaurante cu stele Michelin cu doar 1 euro.

În Marsilia, cel mai divers oraș al Franței, o nouă generație de restaurante redefinește conceptul de fine dining, îmbinând gastronomia de top cu solidaritatea socială, scrie BBC într-un amplu reportaj.

La restaurantul Le République, atât turiștii, cât și localnicii savurează meniuri rafinate, pregătite de bucătarul cu stea Michelin Sébastien Richard. Nu este un restaurant obișnuit. În bucătărie lucrează și un fost deținut recent eliberat, iar aproximativ 40% dintre clienți plătesc doar 1 euro pentru un meniu complet cu trei feluri. Mulți dintre ei trec pentru prima dată pragul unui restaurant.

Acesta este conceptul de restaurant solidaire — localuri administrate ca întreprinderi sociale, menite să sprijine comunitatea. În Marsilia există aproximativ zece astfel de restaurante. Printre ele se numără și L’Après M, un fost McDonald’s preluat de foștii angajați după închiderea francizei. Aceștia au cumpărat clădirea și au transformat-o într-un local care servește burgeri speciali creați de un bucătar chef care are trei stele Michelin. În paralel, restaurantul oferă gratuit mese sănătoase celor aflați în dificultate.

Care este cel mai nou restaurant solidaire al orașului

Cel mai nou restaurant solidaire al orașului este Chaleur, deschis în iunie 2025. La o vizită recentă, locul era plin, scrie sursa citată: clienții se bucurau de o supă rece de castraveți cu scoici, smochine și semințe de dovleac prăjite. Un prânz cu vin costă în jur de 25 de euro, dar cei care trec printr-o perioadă dificilă pot plăti un „preț suspendat” – de doar 8 euro. Unele restaurante, precum Le République, colaborează cu organizații caritabile pentru a subvenționa mesele la 1 euro, în timp ce altele, cum e Chaleur, funcționează pe bază de încredere.

„Bunătatea este, într-un fel, o formă egoistă de a mă simți împlinit în ceea ce fac. Ceea ce ne îmbogățește cu adevărat este faptul că munca noastră creează legături și îi ajută pe oameni. ”, spune Raphaël Raynard, cofondatorul Chaleur

Echipa servește zilnic cafele vecinilor fără adăpost și a donat recent 300 de mese muncitorilor aflați în grevă.

Cum a apărut această mișcare gastronomică

Această mișcare gastronomică are rădăcini adânci în spiritul Marsiliei — un oraș construit de migranți de-a lungul a peste 2.600 de ani. Aici, diversitatea culturală și religioasă s-a transformat într-un mod de viață bazat pe toleranță și ajutor reciproc, spune cofondatoarea Nausicaa Roux.

„Aici există un mod real de a trăi împreună, care lipsește la Paris sau Londra”, spune Roux. 

Un alt loc special este și Le Réfectoire. Deschis în aprilie 2024, Le Réfectoire oferă mese bio la prețuri accesibile și un loc unde părinții pot învăța limba franceză sau tinerii pot primi sprijin pentru angajare.

„În fiecare luni, o profesoară de istorie vine voluntar și predă franceza unui grup de mame. Marțea, un consilier oferă sfaturi profesionale gratuit”, a explicat fondatoarea acestui local.

Totuși, secretul succesului rămâne mâncarea: preparate simple, dar rafinate, precum fileul de doradă pe pat de cartofi provensali sau tabbouleh-ul cu brânză de capră. Miercurea, bucătari originari din Congo sau Maroc gătesc pe rând și împart câștigurile. Profitul rămas este reinvestit în activități culturale și sociale pentru comunitate.

