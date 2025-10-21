Orașul din România care introduce penalizări la factură pentru deșeuri necolectate selectiv

Autoritățile din Arad introduc un sistem de penalizare pentru locuitorii de la case care nu colectează selectiv deșeurile, urmând ca factura de salubritate să crească progresiv în funcție de abaterile semnalate prin etichete galbene și roșii aplicate pe pubele, informează Agerpres.

Potrivit Primăriei Arad, măsura intră în vigoare de miercuri, după decizia luată împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor (ADI-SIGD) Arad și operatorul RETIM Ecologic Service S.A.

Sistemul de etichetare se aplică momentan doar utilizatorilor de la case, care au pubele individuale. Cei care locuiesc la bloc și folosesc eco-insule sau platforme comune nu sunt incluși deocamdată, însă în etapele viitoare măsura va fi extinsă și la asociațiile de proprietari.

"În factura lunii următoare, utilizatorul va regăsi un tarif penalizator"

„În factura lunii următoare, utilizatorul va regăsi un tarif penalizator de 1,5 ori mai mare”, precizează autoritățile, subliniind că scopul principal este informarea, nu sancționarea.

„Sistemul de etichetare galben-roșu face parte dintr-o campanie de conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor. Etichetele aplicate pe pubele nu reprezintă amenzi, ci avertismente menite să atragă atenția asupra colectării incorecte a deșeurilor”, explică comunicatul Primăriei.

Practic, procedura este următoarea: „dacă operatorul RETIM constată deșeuri plasate greșit (de exemplu, reciclabile într-un recipient pentru menajere), pubela primește o etichetă galbenă și utilizatorului i se oferă un ghid de colectare corectă. Aceasta este considerată o avertizare. La a doua abatere, pubela primește etichetă roșie, însoțită de dovezi (fotografii, constatări scrise), iar factura următoare va include un tarif penalizator de 1,5 ori mai mare”.

Autoritățile speră ca măsura să îmbunătățească colectarea deșeurilor reciclabile: sticlă, plastic, metal, hârtie, carton și biodegradabile și să reducă cantitatea de deșeuri menajere reziduale, conform Agerpres.