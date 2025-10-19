Opinia germanilor față de refugiații ucraineni: Cifrele ultimului sondaj

Refugiații de război din Ucraina rămân în centrul atenției în Germania, mai ales în ceea ce privește sprijinul financiar și întoarcerea în țara lor. Cel mai recent sondaj INSA, realizat la cererea publicației BILD, arată că mulți germani sunt nemulțumiți de reglementările actuale.

Germanii, împotriva ajutorului social pentru toți refugiații ucraineni

Doar 17% dintre respondenți consideră că toți refugiații ucraineni ar trebui să primească ajutor social în Germania. Două treimi (66%) au spus „nu”, exprimând un refuz clar.

Anual, aproximativ 6,3 miliarde de euro sunt cheltuiți pentru indemnizații sociale acordate celor aproximativ 700.000 de ucraineni. Doar unul din trei are un loc de muncă, iar mulți refugiați, prezenți în Germania din 2022, nu s-au integrat pe piața muncii.

Poziția germanilor asupra întoarcerii refugiaților

Atitudinea germanilor este și mai tranșantă când vine vorba despre întoarcerea bărbaților apți de luptă. 62% consideră că aceștia ar trebui să revină în Ucraina, 18% se opun, 8% nu sunt interesați, iar 12% nu au răspuns sau nu au știut.

Rezultatele sondajului arată că opinia publică cere acțiune, mai ales în domeniul alocațiilor sociale și al serviciului militar.

Economii planificate de guvern

Potrivit proiectului de buget pentru anul viitor, ministerul Muncii din Germania intenționează să reducă cheltuielile cu actualul ajutor social cu 1,5 miliarde de euro. Acestea ar urma să fie realizate și prin faptul că noii refugiați ucraineni nu vor mai primi indemnizația completă, ci doar sumele reduse acordate solicitanților de azil.

Reforma este estimată să intre în vigoare cel mai devreme anul viitor. Ministerul Muncii planifică prima dezbatere parlamentară a legii în Bundestag înainte de Crăciun.