Operaţiile estetice făcute în clinici "de butic", pericol pentru pacienţi. O femeie din SUA trăieşte cu dureri cumplite: Am căutat cel mai mic preţ. Pe Instagram am găsit

Firma din Miami unde Nikki Ruston, o tânără din SUA, s-a programat pentru o operaţie cunoscută drept "lifting fesier brazilian" s-a închis, iar dosarul ei a fost transferat la o altă unitate. Preţul cerut tinerei, pe care aceasta l-a plătit în avans, a crescut chiar în ziua procedurii, iar conform acesteia, pe medic l-a cunoscut abia înainte să fie băgată în anestezie.

"Eram pregătită să renunţ. Dar plătisem deja totul", a declarat Ruston, în vârstă de 44 de ani, conform Medscape.

La câteva zile după operaţie, însă, Ruston a fost internată în spital. Aceasta prezenta semne de infecţie, pierduse sânge, şi avea şi greţuri, conform dosarului ei medical.

"M-am dus spre o procedură ieftină. Asta am făcut. Am căutat cel mai mic preţ. Am găsit clinica asta pe instagram!", a mai explicat femeia din Florida.

Ruston, însă, nu e singura "victimă" a acestor clinici chirurgicale cu sediul într-un mic birou din Florida. Acesta "firme de înfrumuseţare" se promovează agresiv pe reţelele sociale şi afirmă că fac "liftinguri fesiere" dar şi alte operaţii cosmetice fără durere, în siguranţă, dar şi la preţuri foarte mici. Şi, spre deosebire de un spital adevărat, unde pacientul este ţinut sub observaţie pentru o noapte, aceste firme de înfrumuseţare promovează proceduri care nu necesită şi ţinerea pacientului peste noapte.

Clinicile, deţinute de corporaţii

Astfel de firme sunt, de regulă, deţinute de corporaţii care oferă preţuri reduse, pentru că lucrează cu chirurgi care sunt plătiţi pentru a opera cât mai mulţi pacienţi într-o singură zi, arată sursa citată.

Nikki Ruston spune că acum trăieşte cu dureri permanente, însă ea este printre cei norocoşi. Alţi pacienţi care au trecut prin proceduri similare au plătit cu viaţa. În lipsa unor standarde la nivel naţional, legiuitorii din Florida au implementat un set de reguli menite să facă aceste proceduri mai sigure, însă la trei ani distanţă, încă mai sunt cazuri de decese.

Mulţi chirurgi, inclusiv cei care realizează astfel de proceduri, afirmă că problema se va înrăutăţi. Asta pentru că modelul de business din Miami se extinde şi în alte oraşe.

"Vedem entităţi care propun chirurgie cosmetică la preţuri foarte mici cu sedii în toată ţara", a declarat dr. Bob Basu, vicepreşedintele Societăţii Americane a Chirurgilor Plastici.

În timpul unui lifting fesier brazilian, grăsimea este scoasă prin liposucţie din alte părţi ale corpului, cum ar fi de pe burtă, de pe spate sau de pe coapse, şi este injectată în zona fesieră.

Peste 61.000 de proceduri de augmentare fesieră au fost realizate în 2021, cu 37% mai multe faţă de 2020.

