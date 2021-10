Operată pe creier, o învățătoare i-a sunat pe copii pentru a le citi o carte, chiar de pe patul de spital - VIDEO

Imaginile cu o învățătoare operată pe creier, care le citește elevilor o poveste chiar de pe patul de spital, au ajuns virale pe Internet, scrie People.com.

”Vreau doar să știți că vă iubesc și că mi-e dor de voi”, a declarat K.D. Meucci, o profesoară de clasa a patra din Pennsylvania, în timpul unui videoclip Facebook Live.

Învățătoarea nu a renunțat la obiceiul de a le citi elevilor săi nici la o zi după ce i-a fost îndepărtată o tumoră cerebrală.

"Normal că am luat o carte cu mine. Știam că azi voi fi aici, așa că am luat material de citit. Cel mai important, am vrut ca voi să vedeți că sunt OK. Arăt un pic ciudat, dar sunt bine", le-a transmis învățătoarea prin apel video.

Ce carte le-a citit copiilor

Cartea aleasă de Meucci pentru această ocazie a fost ”Mr. Walker Steps Out”, de Lisa Graff, o poveste pentru copii centrată în jurul unei siluete în formă de om care trăiește în interiorul unei cutii de semnalizare.

Apărând pe Facebook Live, Meucci nu numai că a sperat ca elevii ei să înțeleagă mesajul cărții de a găsi valoarea cuiva în lume, ci și-a dorit să știe cât de mult au însemnat pentru ea personal.

Imaginile cu învățătoarea au făcut înconjurul lumii.

Între timp în România, o profesoara care NU intră în vacanță a transmis un mesaj pentru autorități

Ioana Turcu este profesoară la Colegiul Național de Muzică George Enescu din Capitală şi a anunţat că va continua să facă ore online în următoarea perioadă, scrie romaniatv.net.

”Eu și elevii mei (am și elevi vaccinați) nu vom intra în vacanță. Nu plătesc copiii care vor să studieze (chiar și numai online) iresponsabilitatea autorităților care în vară ne anunțau cu surle și trâmbițe că am „învins” pandemia! Nu plătesc acești copii toleranța pe care aceleași autorități au manifestat-o față de antivaxx.eri și față de televiziunile care i-au promovat. Nu plătesc elevii mei pentru greșelile unor nemernici care nu au avut alt interes decât scorul politic. Elevii mei se pregătesc pentru concursuri internaționale, au nevoie de studiu continuu și voi continua să lucrez cu ei, indiferent de deciziile fără noimă care se iau acum, în ceasul al „optsprezecelea”! Să mă sancționeze”, a scris pe Facebook profesoara Ioana Turcu de la Colegiul Național de Muzică George Enescu.

