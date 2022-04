Ofertă de 100.000 de euro/an, refuzată de Dorian Popa: "Cea mai nebună!". Ce trebuia sa facă

Dorian Popa a mărturisit că a refuzat o ofertă de 100.000 de euro pe an. Iată ce i se propusese...

"Am urmărit mai mulți oameni de super succes internațional. Iar unul dintre ei a dat un răspuns extraordinar când a fost rugat să facă un top trei al businessurilor a răspuns așa: real estate, real estate, real estate! Așa că dacă ar fi să o iau din nou de la capăt, în altă țară, cu siguranță aș începe în domeniul construcțiilor, pentru că mi se pare un domeniu extrem de ofertant.

Deja am început să am și destul de multe cunoștințe, ca să nu zic mai mult de atât. Să nu sune a laudă de sine, că nu miroase a bine. Și aș începe chiar de la zero, în sensul că aș începe chiar de la pus gresie, sau faianță sau turnat beton și alte lucruri pentru că le-am învățat. Aș căuta să fiu cât mai profi astfel încât să pot crește în timp de la o funcție mică la una mare și ulterior să fiu chiar proprietarul șantierelor", a spus Dorian Popa, într-un interviu pentru ciao.ro.

Dorian Popa a refuzat 100.000 de euro

"Cea mai "nebună” ofertă refuzată de mine a fost de 100.000 € / an pentru promovare videochat. Refuzat instant!", a mai spus Dorian Popa.

Cât câștigă din YouTube

"Vă pot dezvălui orice. Cred că sunt printre primii influenceri care v-a arătat că nu are nicio perdea, nicio inhibiție, pentru că nu fac nimic ilegal. Veniturile sunt în felul următor: dacă vorbim de vizualizări, venit provenit numai din platformele sociale, aici cifrele sunt mai mici, pentru că România fiind mai la "coada vacii", suntem foarte prost plătiți, față de restul Europei și atunci, o medie lunară, pe Youtube ar fi un 6.000-7.000 de dolari numai din vizualizări, iar din publicitate, din content, reclame, veniturile cumulate Instagram, Youtube și celelalte platforme eu pot avea luni în care produc și 20.000 de euro, separat de cei de vizualizări, și pot avea luni în care produc și 50-60.000 de euro.", a dezvăluit Dorian Popa, pentru Spectacola.

"Acum 3-4 ani oamenii făceau mișto de mine"

Deși veniturile pot părea enorme, social media a devenit pentru artist un adevărat job full-time, care necesită și extrem de muncă.

"Este un full-time job, nu mai este un secret sau o glumă. Social media, așa cum era percepută acum 3-4 ani, când oamenii făceau mișto de mine și nu înțelegeau de ce implică atât de mult timp și atât de multă muncă. Este un job cel puțin full time, pentru că, dacă vrei să excelezi, ca în fiecare job, trebuie să muncești peste numărul de ore pe care le ai. Elită există în orice domeniu și se poate ajunge aici prin foarte multă muncă. Asta se aplică și în social media. Cu cât stai și muncești mai mult și cu cât dedici mai mult timp platformelor tale, cu atât rezultatele vor apărea mai repede.", a mai spus el.

