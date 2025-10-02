Obiceiul aparent inofensiv care îți afectează oasele. Ce au descoperit cercetătorii japonezi

Un studiu realizat de cercetători japonezi arată că săritul peste micul dejun și cina târzie cresc semnificativ riscul de fracturi cauzate de osteoporoză. Analizând peste 927.000 de adulți, s-a observat că persoanele care nu iau micul dejun frecvent au un risc cu 18% mai mare, care urcă la 23% dacă se adaugă cinele târzii. Fumatul, alcoolul și somnul insuficient contribuie și ele la fragilizarea oaselor. Efectele pot fi legate de ritmurile circadiene sau de creșterea cortizolului, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Importanța micului dejun pentru sănătate

Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, iar o mulțime de studii științifice confirmă acest lucru. Micul dejun nu doar că oferă energie după perioada de repaus din timpul nopții, dar contribuie semnificativ la funcționarea adecvată a organismului și la menținerea sănătății pe termen lung.

Nutriționiștii sunt de părere că un mic dejun echilibrat oferă organismului carbohidrați complecși, proteine de calitate, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale esențiale. Carbohidrații complecși, precum cei din cerealele integrale, asigură un nivel constant de energie, iar proteinele și grăsimile sănătoase oferă sațietate și sprijină buna funcționare a sistemului metabolic. În lipsa unui mic dejun potrivit, nivelul glicemiei poate scădea, ceea ce poate afecta concentrarea, memoria și starea generală de bine.

De asemenea, micul dejun influențează comportamentele alimentare pe parcursul zilei. Oamenii care sar peste micul dejun aleg mai des alimente bogate în zahăr sau grăsimi, ceea ce duce la fluctuații de greutate. Consumul unui mic dejun bogat în nutrienți poate ajuta la controlul greutății și poate reduce riscul de boli metabolice, precum diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare.

Recomandarea specialiștilor este ca micul dejun să includă o combinație de alimente naturale: fructe și legume proaspete, produse lactate sau alternative vegetale, nuci și semințe, precum și cereale integrale. O astfel de diversitate nu doar că asigură aportul complet de nutrienți, dar contribuie și la dezvoltarea obiceiurilor alimentare sănătoase pe termen lung.