O stea nouă, denumită după un oraș din Vaslui. "Am avut o surpriză plăcută"

Orașul Bârlad devine un punct tot mai important pe harta astronomiei mondiale. Din această săptămână, o nouă stea poartă numele orașului vasluian. Aceasta este cea de-a doua stea care portă numele Bârladului.

Ciprian Vântdevară, directorul observatorului astronomic din localitate, este cel care a descoperit steaua, în momentul în care aceasta a explodat și s-a transformat în novă, un cataclism care s-a produs în galaxia Andromeda, cea mai apropiată de Calea Lactee.

"În noaptea de 8-9 iunie am avut o surpriză plăcută. Am observat o novă, am presupus că este o novă în Adromeda. Confirmarea a venit tot din partea unor astronomi amatori, unul din Ungaria și altul din China. Am constatat că e o novă rapidă, pentru că s-a stins foarte repede. Din experiență știu că novele rapide durează două săptămâni, aceasta descoperită de noi a durat trei zile", a spus Ciprian Vântdevară, directorul Observatorului Astronomic din Bârlad.

Așa se face că steaua poartă acum numele Bârlad V2, scrie Ziarul de Iași.

Cum arată cea mai rapidă "stea fugară" din Calea Lactee

Una dintre cele mai noi stele fugare descoperite în Calea Lactee este și cea mai rapidă din galaxia noastră. În realitate, două dintre acestea au doborât recorduri, cu viteze radiale heliocentrice mai mari decât orice altă "stea fugară" identificată vreodată. Steaua J1235 acționează cu 1.694 de kilometri pe secundă. Cea mai rapidă stea fugară, J0927, are o viteză uluitoare de 2.285 de kilometri pe secundă.

Stelele cu viteze mari (HVS), care călătoresc cu viteze care depășesc viteza de ieșire din Calea Lactee, sunt probabil rezultatul unor supernove spectaculoase de tip Ia, "obiecte standard" prin care măsurăm Universul. Acest lucru, spun cercetătorii, a permis un nou calcul al ratei cu care se nasc aceste astre, de fapt. Descoperirile au fost prezentate într-o lucrare trimisă la Open Journal of Astrophysics și disponibilă pe serverul de preprint arXiv aparţinând Cornell Univeristy.

Stelele cu viteze mari sunt considerate a fi produsul unui tip special de supernovă, care îi dă stelei o putere și mai mare decât de obicei, arată Science Alert. Se crede că o stea fugară are coada mai lungă, e mult mai luminoasă şi are şi un "cap" care se poate desprinde şi apoi să revină la loc atunci când viteza de călătorie e prea mare. Vezi mai mult AICI.

