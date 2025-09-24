€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:23 24 Sep 2025

O profesoară, înjunghiată de un elev, în Franța

Autor: Doinița Manic
interventii-politie_01337500 Foto: Unsplash
 

Un elev a înjunghiat un cadru didactic, la o şcoală din nord-estul Franţei,

O profesoară de muzică din Alsacia, în nord-estul Franţei, a fost atacată cu un cuţit de un elev, în timpul orelor de curs. Presa franceză, citată de Reuters, notează că un adolescent de 14 ani a fost reţinut de autorităţi în legătură cu incidentul.

Conform agenţiei EFE, victima este o femeie în vârstă de 65 de ani.

Potrivit publicaţiei Dernières Nouvelles d’Alsace, atacatorul a fugit iniţial de la locul faptei, dar a fost prins la scurt timp. În timpul arestării, acesta s-a rănit singur cu arma albă şi a ajuns la spital, scrie postul BFM.

Subiectul securităţii în şcolile din Franţa se află de mai mulţi ani în centrul unor discuţii aprinse. În iunie, premierul de atunci, François Bayrou, anunţa testarea porţilor de securitate la intrarea în unităţile de învăţământ, după ce un administrator fusese înjunghiat la un control al genţilor.

Celulă de criză pentru sprijinirea cadrelor didactice şi a elevilor

 

Un alt caz care a şocat opinia publică a fost cel din 2020, când profesorul Samuel Paty a fost ucis după ce le prezentase elevilor caricaturi ale profetului Mahomed, în cadrul unei lecţii despre libertatea de exprimare.

Ministrul Educaţiei, Elisabeth Borne, a reacţionat miercuri pe platforma X: "Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui profesor de către un elev la o şcoală gimnazială din (departamentul) Bas-Rhin. Îmi exprim solidaritatea cu profesorul şi comunitatea şcolară".

Ea a precizat că a fost activată o celulă de criză pentru sprijinirea cadrelor didactice şi a elevilor, urmând să ajungă personal la locul incidentului.

Primarul localităţii Benfeld, Jacky Wolforth, a declarat că şcoala a fost evacuată, subliniind că este vorba despre un incident "izolat".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
injughiere
profesor
elev
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Curs valutar BNR 24 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 7 minute
O profesoară, înjunghiată de un elev, în Franța
Publicat acum 13 minute
Monica Pop: "E foarte grav dacă ai permis de conducere și ai această problemă!" Boala care provoacă accidente din senin
Publicat acum 26 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat acum 36 minute
Maşină de poliţie, implicată într-un accident pe DN 1A în Prahova
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Incendiul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi. UPDATE: Anunțul Ministerului Mediului
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close