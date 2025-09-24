O profesoară, înjunghiată de un elev, în Franța

O profesoară de muzică din Alsacia, în nord-estul Franţei, a fost atacată cu un cuţit de un elev, în timpul orelor de curs. Presa franceză, citată de Reuters, notează că un adolescent de 14 ani a fost reţinut de autorităţi în legătură cu incidentul.

Conform agenţiei EFE, victima este o femeie în vârstă de 65 de ani.

Potrivit publicaţiei Dernières Nouvelles d’Alsace, atacatorul a fugit iniţial de la locul faptei, dar a fost prins la scurt timp. În timpul arestării, acesta s-a rănit singur cu arma albă şi a ajuns la spital, scrie postul BFM.

Subiectul securităţii în şcolile din Franţa se află de mai mulţi ani în centrul unor discuţii aprinse. În iunie, premierul de atunci, François Bayrou, anunţa testarea porţilor de securitate la intrarea în unităţile de învăţământ, după ce un administrator fusese înjunghiat la un control al genţilor.

Celulă de criză pentru sprijinirea cadrelor didactice şi a elevilor

Un alt caz care a şocat opinia publică a fost cel din 2020, când profesorul Samuel Paty a fost ucis după ce le prezentase elevilor caricaturi ale profetului Mahomed, în cadrul unei lecţii despre libertatea de exprimare.

Ministrul Educaţiei, Elisabeth Borne, a reacţionat miercuri pe platforma X: "Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui profesor de către un elev la o şcoală gimnazială din (departamentul) Bas-Rhin. Îmi exprim solidaritatea cu profesorul şi comunitatea şcolară".

Ea a precizat că a fost activată o celulă de criză pentru sprijinirea cadrelor didactice şi a elevilor, urmând să ajungă personal la locul incidentului.

Primarul localităţii Benfeld, Jacky Wolforth, a declarat că şcoala a fost evacuată, subliniind că este vorba despre un incident "izolat".