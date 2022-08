O parte a comorii din mormântul lui Tutankhamon a fost furată

Acum, o acuzație că arheologul a furat „fără îndoială din mormânt” a apărut într-o scrisoare nepublicată anterior trimisă lui în 1934 de un savant britanic eminent din propria echipă de excavare.

Mesajul a fost scris de Sir Alan Gardiner, un filolog de frunte. Carter îl înrolase pe Gardiner să traducă hieroglifele găsite în mormântul vechi de 3.300 de ani, iar mai târziu i-a dat o „amuletă whm”, folosită pentru oferirea de ofrande celor morți, asigurându-l că nu a venit din mormânt.

Gardiner i-a arătat amuleta lui Rex Engelbach, directorul britanic de atunci al Muzeului Egiptean din Cairo, și a fost consternat să i se spună că într-adevăr a venit din mormânt, deoarece se potrivea cu alte exemple - toate făcute din aceeași matriță.

Transmițând o scrisoare către Carter, el a atașat verdictul lui Engelbach, care spune: „Amuleta pe care mi-ai arătat-o ​​a fost, fără îndoială, furată din mormântul lui Tutankhamon”.

Gardiner i-a spus lui Carter: „Regret profund că am fost plasat într-o poziție atât de incomodă”.

Dar el a adăugat: „Desigur, nu i-am spus lui Engelbach că am obținut amuleta de la tine”.

Scrisorile, aflate acum într-o colecție privată, vor fi publicate într-o carte viitoare de la Oxford University Press, „Tutankhamon and the Tomb that Changed the World”, potrivit The Guardian.

Ambasadorul Ministerului francez de Externe, specializat pe combaterea traficului de artă, este acuzat de... trafic de artă și înșelăciune

Un fost director al Muzeului Luvru din Paris, în prezent ocupând funcția de Ambasador al ministerului francez de Externe, a fost acuzat că a conspirat pentru a ascunde originea comorilor arheologice despre care anchetatorii bănuiesc că au fost scoase ilegal din Egipt în haosul Primăverii Arabe.

Jean-Luc Martinez a fost acuzat miercuri după ce a fost dus la audieri împreună cu doi specialiști francezi în arta egipteană, a declarat pentru AFP o altă sursă apropiată anchetei, conform Voa News.

Anchetatorii francezi bănuiesc că sute de artefacte au fost jefuite din Egipt și din alte țări din Orientul Mijlociu în timpul protestelor de la începutul anilor 2010, care au devenit cunoscute sub numele de Primăvara Arabă. Ei bănuiesc că artefactele au fost apoi vândute galeriilor și muzeelor ​​care nu au pus prea multe întrebări despre proprietatea anterioară.

Rechizitoriul lui Martinez vine după ce proprietarul galeriei germano-libaneze care a intermediat vânzarea, Robin Dib, a fost arestat la Hamburg în martie și extrădat la Paris pentru audieri.

Luvru, care este deținut de statul francez, este cel mai vizitat muzeu din lume, cu aproximativ 10 milioane de vizitatori cu un an înainte de pandemia COVID-19 și găzduiește unele dintre cele mai celebre moșteniri culturale ale civilizației occidentale.

Anchetatorii francezi au deschis cazul în iulie 2018, la doi ani după ce filiala Luvru din Abu Dhabi a cumpărat o stea rară de granit roz care îl înfățișează pe faraonul Tutankhamon și alte patru lucrări istorice pentru 8 milioane de euro (8,5 milioane de dolari).

Martinez, care a condus Luvru din Paris între 2013 și 2021, este acuzat că a închis ochii la certificatele de origine false ale pieselor, o fraudă despre care se crede că implică și alți experți în artă.

Martinez este în prezent ambasadorul ministerului francez de Externe responsabil cu cooperarea internațională în domeniul patrimoniului cultural, care se concentrează în special pe combaterea traficului de artă.

„Jean-Luc Martinez contestă în cel mai ferm mod rechizitoriul său în acest caz”, au declarat avocații săi pentru AFP într-un comunicat. „Deocamdată, își va rezerva declarațiile pentru justiție și nu are nicio îndoială că buna-credință îi va fi stabilită”, au spus aceștia.

