Oana Florea, prezentă în cadrul emisiunii DC News, moderată de Val Vâlcu, a vorbit despre vizita pe care a avut-o Comisia SRI, din cadrul Parlamentului României, la Washington. Comisia precizată se referă la „Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI”.

„Sunt mai multe planuri. Pe lângă planul de securitate este și o oportunitate economică. Aici trebuie să spunem că noi am vorbit și despre creșterea schimbului comercial între cele două țări și despre ceea ce are țara noastră de oferit. E loc de mai bine, dar din ce am observat eu, avem totuși, în ultimii ani, cam o mie de firme americane care operează în România, iar în ultimii trei ani, cam așa, schimbul comercial dintre cele două țări s-a triplat (N.R. România și SUA).

Față de polonezi, de exemplu, suntem mult în urmă, dar există o creștere și asta e bine. Am descoperit că diplomația parlamentară este extrem de importantă. Erau politicieni care chiar puneau întrebări pertinente despre România și încercau să înțeleagă ce se întâmplă în regiune. Pentru unii dintre ei, conflictul din Ucraina e în cealaltă parte a lumii. Într-un fel se vede conflictul din Ucraina aici, lângă noi, și altfel se vede peste Ocean. Am simțit că a fost extrem de util pentru a îi face să înțeleagă mai bine importanța lor, sau a trupelor lor, în regiune.

În al doilea rând, chiar dacă există un nou conflict, atenția ar trebui să rămână și pe zona asta (N.R. A României). Au apreciat faptul că România a alocat 2,5% din PIB pentru Apărare, spre deosebire de alte țări care nu au făcut acest lucru.”

De ce merg parlamentarii în delegații?

„Mi se pare extrem de importantă deplasarea parlamentară. Nu trebuie să ai pretenția ca omul ăla să facă research pe tema țării tale. Este mult mai important să te duci și să te prezinți: „Eu ăsta sunt, asta e țara mea, astea sunt oportunitățile, ăsta e istoricul nostru al relațiilor bilaterale și asta putem construi împreună”. Deja pui niște baze, iar pe aceste baze se poate construi. Așa, să ai pretenția ca din neant să apară cuiva ideea să facă research pe tema țării tale...

Eu cred că este o colaborare interinstituțională pentru a îți promova țara, că despre asta e vorba. Acum, trebuie să recunosc, unii oameni - mulțumesc lui Dumnezeu că au fost puțini - nu știau foarte multe despre țara noastră. M-a întrebat un politician de acolo dacă vorbim limba rusă. Trebuie să-ți promovezi țara și să spui despre tine ceea ce poți tu să oferi pentru că, până la urmă, este datorita ta să faci acest lucru, nu e datoria altuia să te caute și să te descopere.”

