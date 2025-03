O mașină a intrat în mulțime în orașul Mannheim din Germania. Update: O persoană a murit / Suspectul, arestat / video

Update 5:

O persoană a murit și mai multe sunt rănite după ce o mașină a intrat luni într-o mulțime de oameni în orașul german Mannheim, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, adăugând că un suspect a fost arestat.

Oficialul a spus că nu este clar dacă alți suspecți sunt implicați. Poliția face apel la cetățeni să rămână acasă.

Update 4:

Purtătorul de cuvant al Poliției germane: Un suspect a fost arestat, nu este clar daca există alți suspecți. În urma incidentului, mai multe persoane au fost grav rănite.

Update 3:

O operațiune a poliției germane a avut loc luni în orașul Mannheim de vest, în urma unui incident periculos, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru postul ntv.

Purtătorul de cuvânt a spus că poliția nu are informații despre un suspect și nu poate confirma rapoartele privind victimele.

Update 2:

Un SUV negru a intrat cu viteză mare în oamenii din piața Paradeplatz, situată central, către turnul de apă al orașului, a raportat site-ul de știri Mannheim24, adăugând că mai multe persoane au fost grav rănite, potrivit Reuters.

Securitatea a fost o preocupare cheie în Germania, în urma unui șir de atacuri violente din ultimele săptămâni, inclusiv atacatori care au intrat cu mașina în oameni în Magdeburg în decembrie și în München luna trecută, precum și o înjunghiere la Mannheim în mai 2024.

Poliția era deja în alertă maximă la paradele de carnaval din acest an, după ce conturile de pe rețelele de socializare legate de gruparea militantă Statul Islamic au cerut atacuri asupra evenimentelor de la Köln și Nürnberg.

Update: Potrivit unui martor ocular, mai mulți oameni sunt căzuți în centrul orașului și sunt resuscitați de angajații serviciilor de sănătate.

Știrea inițială:

O mașină a intrat într-o mulțime de oameni în orașul Mannheim din vestul Germaniei, a informat luni ziarul Mannheimer Morgen, citând martori, scrie Reuters.

Poliția locală a declarat că o operațiune a poliției este în desfășurare în centrul orașului, fără a oferi alte detalii.

Incidentul s-a produs în timp ce oamenii s-au adunat în mai multe orașe, inclusiv în Renania germană, pentru parade cu ocazia sezonului carnavalului.

Deutschland ist das einzige Land der Welt in dem im Wochentakt Autos in Menschenmengen rasen, aber die Deutschen haben sich bereits daran gewöhnt. #Mannheim pic.twitter.com/sZsbIcuTI4

BREAKING - An immigrant has just committed a vehicle ramming attack in Mannheim, Germany, causing multiple casualties.



pic.twitter.com/NSicyCjZyq