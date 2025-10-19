O fetiță de doar 3 ani a fost găsită pe stradă. Era îmbrăcată cu o rochiță și desculță

O fetiţă de 3 ani, care se afla singură pe o stradă din municipiul Brăila, a fost identificată şi încredinţată familiei sale, sâmbătă seară, după ce persoana care a găsit-o a alertat autorităţile.



Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, pe 18 octombrie, în jurul orei 21:00, Poliţia Brăila a fost sesizată, prin apel 112, de un bărbat care a semnalat prezenţa unei fetiţe aflate singură pe stradă.



”Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au identificat apelantul şi minora, îmbrăcată doar cu o rochiţă şi desculţă, demarând de urgenţă verificările necesare pentru identificarea familiei acesteia. În urma activităţilor desfăşurate în zonă, fetiţa, de 3 ani, a fost identificată şi încredinţată, în condiţii de siguranţă, unui membru al familiei sale”, a transmis, duminică, IPJ Brăila.



Din verificările efectuate a reieşit faptul că aceasta ar fi părăsit locuinţa în mod accidental, fără să fi fost victima vreunei fapte de natură penală sau contravenţională.



”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila adresează mulţumiri cetăţeanului care a alertat autorităţile şi a rămas la faţa locului până la sosirea echipajelor, contribuind, în mod esenţial, la soluţionarea rapidă a cazului şi la prevenirea unui potenţial incident grav. Încurajăm spiritul civic şi implicarea activă a cetăţenilor în sprijinirea eforturilor instituţiilor responsabile cu siguranţa publică”, precizează IPJ Brăila.