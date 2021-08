O fetiţă de 7 ani din Dolj a murit după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului - VIDEO

Accident cumplit într-o comună din Dolj. Fetița a traversat pe bicicletă, printr-un loc nepermis, când a fost luată pe capotă de un șofer care circula cu viteză.

Impactul a fost atât de puternic, încât copila a murit pe loc, transmite PRO TV. Şoferul aflat la volanul mașinii era chiar un vecin. El a fugit de la locul producerii accidentului.

O cameră de supraveghere a surprins momentul îngrozitor al impactului. Pe filmare se vede cum copila traversa strada neregulamentar, pe bicicletă, când a fost surprinsă de mașină, care pare să aibă viteza mare. Bărbatul nu a oprit să vadă în ce stare este copila. Câţiva oameni care au auzit zgomotul puternic au ieşit din curţi. Atenție! Urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Era ziua ei onomastică

Era chiar ziua ei onomastică şi mergea să îşi invite verişorii la petrecere, când s-a întâmplat nenorocirea. Pe baza unui număr pierdut la locul accidentului, dar şi pe baza imaginilor, şoferul a fost identificat după 24 de ore. Marți după-amiază, magistraţii au decis arestarea preventivă a şoferului.

"A luat-o pe botul maşinii şi a dus-o tocmai până la alee", a spus o martoră a accidentului pentru Antena 1.

”Soacra mea a rămas să facă grătarul și ea ce a zis “mamaie mă duc să iau pe verișori să tai tortul”. Și i-a zis Narcisa, ”mamaie, stai acasă, nu te duce”. Și a zis “ba da, mamaie, mă duc” și s-a dus și nu s-a mai întors.”, a povestit Elena Stoica, mama fetiței.

Copila se afla în grija bunicii sale

Copila rămăsese în grija bunicii, după ce părinţii plecaseră de 3 săptămâni la muncă în străinătate.

”Am venit din Germania am fost la sparanghel și căpşuni, am stat 63 de zile, am venit acasă, am stat 7 zile. Sunt dureri mari, o să rămânem toată viața cu așa durere pentru că altceva nu se poate, fata nu o mai putem aduce înapoi.”, a spus tatăl fetei.

Întrebat de ce a fugit de la locul accidentului șoferul a spus "Mi-a fost frică!", potrivit Antena 1. Şoferul de 30 de ani, un cunoscut al familiei, este anchetat acum pentru ucidere din culpă.