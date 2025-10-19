€ 5.0889
Data publicării: 09:07 19 Oct 2025

O femeie cu diabet care a ajuns la spital cu dureri abdominale groaznice a fost tratată cu... Cola. Rezultatul, spectaculos
Autor: Doinița Manic

O femeie cu diabet care a ajuns la spital cu dureri abdominale groaznice a fost tratată cu... Cola. Rezultatul, spectaculos Foto: Pixabay
 

O femeie de 63 de ani care a ajuns de urgență la spital a fost tratată cu... Cola.

O femeie de 63 de ani din Massachusetts a fost tratată cu… Cola dietetică, după ce medicii au descoperit că disconfortul ei abdominal era cauzat de o acumulare solidă de alimente nedigerate în stomac, scrie Live Science.

Pacienta ajunsese la spital după ce o lună întreagă a avut greață, vărsături și dureri abdominale persistente. În ciuda tratamentelor obișnuite pentru reflux gastric, starea ei nu se îmbunătățise. În ultimul an, femeia urma un tratament cu semaglutidă, un medicament din aceeași categorie cu Ozempic, folosit pentru diabet de tip 2 și controlul greutății. Ea pierduse aproximativ 18 kilograme, dar slăbirea s-a accelerat brusc în ultima lună.

Investigațiile imagistice au scos la iveală o surpriză: stomacul era dilatat și plin de material semisolid. Endoscopia a confirmat prezența unui bezoar gastric – o masă compactă formată din resturi alimentare care nu au fost digerate corespunzător.

Ce presupune, de fapt, tratamentul cu Cola

Cum astfel de formațiuni pot fi dificil de eliminat fără intervenție chirurgicală, medicii au apelat la o soluție neobișnuită, dar documentată în literatura medicală: tratamentul cu Cola.

„Studiile și experiențele clinice arată că administrarea a până la 3 litri de cola, în decurs de 12 ore, poate dizolva bezoarii gastrici”, au explicat medicii.

Nu se știe exact ce anume provoacă efectul — aciditatea, dioxidul de carbon sau o altă reacție chimică — dar rezultatele sunt adesea spectaculoase.

De ce medicii au ales Cola dietetică

În cazul femeii, din cauza diabetului, medicii au ales Cola dietetică, iar cantitatea a fost redusă la 1,5 litri. După două zile de tratament, pacienta a simțit o „tensiune” în abdomen, urmată de o ameliorare rapidă a simptomelor. O nouă endoscopie a confirmat că masa solidă dispăruse complet.

Cazul a fost raportat în presa medicală americană și arată, încă o dată, cât de neobișnuit de eficientă poate fi o băutură banală precum Cola în anumite situații medicale.

