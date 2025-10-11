Comuna Albeștii de Muscel beneficiază de alimentare cu apă de aproximativ 10 ani, aceasta fiind asigurată de societatea EDILUL CGA S.A. din Câmpulung. Practic, cetățenii din cele două sate componente, Albești și Cândești, sunt conectați la aceeași rețea de apă la care este conectat și orașul.

Având în vedere că localitatea se află într-o zonă deluroasă, așezările fiind plasate pe mai multe coline subcarpatice, pentru ca apa să ajungă din Câmpulung până acolo a fost instalată o stație în comuna Bughea de Sus, de unde este pompată către cel mai înalt punct din Albeștii de Muscel. De acolo, prin cădere, apa alimentează gospodăriile din Albești și Cândești.

De câțiva ani însă, apa a început să fie întreruptă pentru o bună parte din gospodăriile din Albești. Pe parcursul ultimilor doi ani, incidentele au devenit tot mai dese, iar în vară, acestea aveau o frecvență aproape zilnică, uneori chiar de mai multe ori pe zi. În toată această perioadă, ori de câte ori alimentarea era întreruptă, locuitorii semnalau pe grupul de WhatsApp al comunei, iar primarul din localitate se deplasa personal la stația din comuna Bughea de Sus pentru a reporni pompele de apă. În majoritatea situațiilor, apa venea în decurs de 1-2 ore de la sesizare.

Chiar dacă problema a fost rezolvată de fiecare dată, locuitorii au devenit tot mai exasperați. Și pe bună dreptate, pentru că oamenii se trezeau că nu au apă să facă duș înainte să meargă la serviciu ori că nu pot spăla hainele pentru școală ale copiilor. Având în vedere tăvălugul de mesaje de pe grupul comunei, reprezentanții Primăriei le-au cerut locuitorilor să se adreseze direct societății EDILUL CGA S.A. pentru remediere, deoarece aceasta ar fi răspunzătoare pentru alimentarea cu apă în comună.

EDILUL CGA S.A. spune că nu există nicio problemă cu apa, dar întreruperile continuă

Mai mulți cetățeni cu inițiativă au început să trimită notificări către societate începând cu finalul lunii august, în care au fost solicitate:

1. Explicații concrete privind cauzele acestor întreruperi frecvente;

2. Un plan de măsuri și un calendar clar pentru remedierea situației;

3. Informări în timp util și transparente în cazul unor intervenții inevitabile.

Ne-am adresat și noi, pe 1 septembrie, printr-un mail în care am solicitat un punct de vedere privitor la problemele din Albeștii de Muscel.

În mod surprinzător, pe parcursul lunii septembrie, întreruperile alimentării cu apă s-au rărit și mulți locuitori au crezut că problema a fost, în mare, rezolvată. Dar cum tot ce este frumos durează foarte puțin, problemele au reapărut în ultima săptămână.

Societatea EDILUL CGA S.A. a răspuns la mailul primit din partea DC News abia pe 3 octombrie, la mai bine de o lună de când a fost trimis, iar răspunsul îl puteți vedea în imaginea următoare.

Urmărind discuțiile pe grupul locuitorilor din comună, am constatat că acesta este un răspuns stas, pe care l-au primit și alți cetățeni care au trimis mailuri către societate. Argumentul EDILUL CGA S.A., că eventualele opriri necontrolate pe conducta de distribuție a apei potabile se datorează executării de branșamente noi la apă, în care vina este pusă pe seama Primăriei comunei Albeștii de Muscel, pur și simplu nu stau în picioare, deoarece mare parte din întreruperi au fost la primele ore ale dimineții. În plus, nici nu au fost observate lucrări de branșare la rețea.

Toți cei afectați știu că problema este la stația din Bughea de Sus, unde, din motive încă misterioase, pompele nu mai vor să funcționeze fix când cetățenii au cea mai mare nevoie de apă. Este frustrant, atât pentru locuitorii din Albești, cât și pentru administrația locală, iar răspunsul la această frustrare a fost, până în prezent, doar unul standardizat, asta în condițiile în care gospodăriile care beneficiază de alimentarea cu apă și-au onorat obligațiile contractuale față de EDILUL CGA S.A.

Cu alte cuvinte, locuitorii sunt prinși într-un cerc în care administrația publică susține că nu este răspunzătoare de întreruperi și le cere să se adreseze societății care asigură distribuția apei potabile, iar societatea în cauză spune că problema nu există și vinovată pentru întreruperile neanunțate este primăria.

E trist că în anul 2025, când în România se vorbește de digitalizare și de integrarea inteligenței artificiale în sarcinile de serviciu ale angajaților, astfel încât munca să devină mai plăcută și mai ușoară, un primar trebuie să pună pauză atribuțiilor de serviciu și să meargă să apese pe un buton pentru a le asigura igiena locuitorilor din comuna pe care o păstorește.