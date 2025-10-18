O companie aeriană a anulat zeci de zboruri, după ce scaunele avioanelor au fost spălate cu... apă

Finnair, compania aeriană națională a Finlandei, a anulat aproximativ 40 de zboruri luni și marți, afectând în jur de 5.000 de pasageri, după ce scaunele mai multor avioane au fost spălate cu... apă.

Purtătorul de cuvânt al companiei aeriene a declarat că Finnair a suspendat temporar operațiunile pentru opt dintre cele 15 avioane Airbus A321 din flotă, scrie Business Insider. Măsura a fost luată după ce Finnair a primit informații de la producătorul huselor de scaune ale aeronavelor, care a semnalat că nu s-a verificat „în mod corespunzător” dacă spălarea acestora cu apă afectează protecția împotriva incendiilor.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală și respectăm întotdeauna instrucțiunile de întreținere ale producătorilor, precum și ghidurile și recomandările autorităților”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Luni, cele opt aeronave au zburat fără pasageri către hub-ul Finnair din capitala Helsinki, a adăugat acesta.

„Analizăm opțiunile pentru a putea readuce aeronavele în serviciu cât mai curând posibil”, a mai spus purtătorul de cuvânt al companiei aeriene.

Alte incidente bizare care au dus la anularea zborurilor

Nu este prima dată când pasagerii au fost afectați de o problemă rară descoperită de o companie aeriană.

În iunie, un zbor KLM s-a întors din drum deasupra Oceanului Atlantic și a revenit la Amsterdam, după ce compania a realizat că avionul ar fi atins limita de timp pentru revizie.

„Pentru a preveni expirarea licenței în timpul zborului, s-a decis revenirea în Olanda pentru efectuarea întreținerii”, a declarat anterior un purtător de cuvânt al KLM pentru Business Insider.

Tot în acea lună, un zbor American Airlines cu destinația Napoli, Italia, și-a schimbat traseul spre Roma, după ce compania a trimis aparent un avion prea mare pentru aeroportul de destinație.

Compania a folosit un Boeing 787-9 în locul modelului obișnuit 787-8 pe acea rută. Primul este cu aproximativ șase metri mai lung și, prin urmare, are cerințe diferite pentru serviciile de salvare și stingere a incendiilor.