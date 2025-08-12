O afacere de familie din Ungaria anunță deschiderea unei mine de sare în România: Sarea de aici este excepțională, puritate 99%

O afacere de familie din Ungaria, numită Salt-Veres Zrt., este în faza finală înainte de inaugurarea unei mine de sare moderne în localitatea Valea Florilor, din județul Cluj, arat presa din țara vecină. Compania maghiară a obținut concesiunea zăcământului de sare la sfârșitul lui 2024.

Márton Veres, reprezentant al companiei, afirmă că sarea extrasă de aici are o puritate de 99%. Descrie o calitate excepțională. Sarea obținută la Valea Florilor ar putea fi utilizată într-o gamă largă de industrii, inclusiv în sectorul chimic, farmaceutic, alimentar, în producția de furaje pentru animale și pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă, fără a necesita procesări suplimentare.

Exploatarea a fost posibilă prin deținerea integrală a companiei românești Diana Exploatări Miniere SRL, aceasta fiind cea care a obținut licența.

”Extracție de aproximativ 30 de milioane de tone de sare”

Procedurile au început încă din 2009, la finalul lui 2024 fiind acordată oficial licența de exploatare, pentru 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire la cinci ani. În contextul conflictului din Ucraina, unde s-au închis mine, Veres subliniază că este un deficit semnificativ de sare pe piața regională. Se preconizează o extracție de aproximativ 30 de milioane de tone de sare pe durata licenței, ceea ce ar echivala cu o producție anuală de aproximativ 800.000 de tone, timp de aproape patru decenii.

Zăcământul de la Valea Florilor a fost studiat între 1980 și 1981, iar infrastructura esențială, inclusiv o linie feroviară electrificată cu ecartament dublu, era deja disponibilă.

Mina ar putea fi deschisă până la sfârșitul anului 2025. Proiectul va respecta standardele germane de exploatare, folosind echipamente electrice și un sistem automatizat, care va permite operarea cu un personal de 30-35 de angajați în două ture. Procesarea și producția se vor desfășura exclusiv subteran.

Márton Veres a menționat că echipamentele necesare pentru construcția puțului de pantă sunt deja în utilizare, iar sarea extrasă în această fază preliminară este deja comercializată. Compania estimează că va ajunge la capacitatea maximă de producție în primii 2-3 ani de la demararea exploatării, conform presei din Cluj, care citează presa locală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News