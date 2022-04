Noua propagandă rusă, extrem de periculoasă, la care trebuie să fim atenți înainte de celebra zi de 9 mai

Textul a fost publicat pe Defense Romania.

„Vladimir Putin a anunțat miercuri, în Săptămâna Mare, că a testat o nouă rachetă balistică intercontinentală, cu o putere de distrugere nemaiîntâlnită și care poate să treacă de orice sisteme de apărare din lume. În speță, de cele ale inamicului american. Racheta intercontinentală cunoscută sub numele de ”Satan 2” nu este însă o noutate, ea face parte din programul declanșat în 2018 pentru înlocuirea rachetelor sovietice mai vechi.

Reîncălzirea mesajului despre racheta intercontinentală ”Satan 2”

Satan 2, spun experții militari, nu sporește puterea nucleară a Rusiei, care are un arsenal de război nuclear de peste 5100 de unități. Mesajul despre testarea acestei rachete a apărut pe Facekook încă din 25 februarie, imediat după declanșarea invaziei Ucrainei (vezi ”Reuters Fact Check-Russia’s ‘Satan 2’ long-range missile has been in development for years”, Reuters, 22 martie 2022). În fapt, urmărind pe Facebook și Twitter sursele oferite de Reuters, vom observa că informația referitoare la Satan 2 este reluată și redistribuită într-un al doilea val în ziua de 27 februarie, când Președintele de la Kremlin s-a trezit cu blitz-kriegul eșuat în brațe și a cerut, într-un alt fragment video celebru, ridicarea gradului de alertă al diviziei militare nucleare.

La vremea aceea, mesajul era îndreptat spre exterior, mai precis, spre Statele Unite. Era un mesaj care trăda frica de o intervenție militară a SUA în Ucraina. Escaladarea din retorica propagandei Kremlinului a fost rezolvată atunci în cel mai simplu mod cu putință: Președintele Joe Biden a ieșit public și a declarat că Statele Unite nu se vor angaja în războiul din Ucraina în mod direct. Jocul acesta ”de-a escaladarea și dezescaladarea” Rusia-SUA nu e nou (vezi Lateshia Beachum et al., ”Russia’s ‘Satan 2’ missile changes little for U.S., scholars say”, Washington Post, 20 aprilie 2022). Directorul CIA a ”dezescaladat” acum o săptămână amenințările vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei că vor desfășura arme nucleare în Marea Baltică, în caz că Finlanda și Suedia vor intra în NATO, informând că amenințările Rusiei sunt serioase, ele trebuie luate în seamă, dar, Statele Unite sunt pregătite pentru orice situație. Mesajul propagandei ruse, încă o dată, era pentru Casa Albă, în primul caz, pentru manipularea fricii sociale în Finlanda și Suedia, pe de altă parte, CIA găsind soluția de răspuns ferm către FSB și GRU, fără a risca escaladarea retoricii. De astă dată, în Săptămâna Mare, mesajul Kremlinului despre Satan 2 se adresează celor 116-120 de milioane de ruși din populația totală de 145 de milioane a Federației Ruse, cât se presupune că susțin războiul din Ucraina și îl legitimează pe Președintele Putin la Kremlin.

”Rusia e o putere militară de neînvins” – un mesaj pentru populația rusă

Evenimentul anunțat de Președintele Rusiei în Săptămâna Mare a Ortodoxiei are o deci o semnificație diferită de toate apelurile ori sugestiile privind folosirea armei nucleare cu care ne-a obișnuit deja. De această dată, propaganda rusă livrează un mesaj despre puterea nucleară a Federației Ruse pentru cei 80-84% dintre rușii care susțin războiul din Ucraina, pentru care lansează două axe de mesaj ce au drept scop activarea unor arhetipuri anume din maginarul social rus.

Două sunt motivele pentru care credem că propaganda Kremlinului în jurul rachetei Satan 2 a schimbat publicul căruia i se adresează. Primul dintre ele trimite la discuțiile din mass media de stat rusă despre forța acestei rachete, despre care experții militari ruși afirmau în platourile televiziunii de stat Rossia 1 că este de natură să șteargă de pe fața pământului orașul New-York, în caz că ar avea o astfel de țintă. Ne amintim reacțiile experților și comentatorilor din studio, care jubilau în feluri în care doar spălații pe creier se pot bucura când cineva explică puterea de pulverizare a unui oraș de dimensiunile New-York de o rachetă interbalistică, a cărei prezență în arsenalul nuclear tocmai fusese anunțată de Președintele Putin. Al doilea motiv trimite la fragmentul video cu care mesajul despre Satan 2 se află în conexiune, în care Președintele Putin, ”Comandantul suprem” și autorul personal al întregii ”operațiuni militare speciale”, îi interzice ministrului apărarii, Serghei Șoigu, să atace ultimul bastion ucrainean din Mariupol aflat pe platforma industrială Azovstal. Mesajul se adresează, din nou, publicului intern și transmite – sau, asta intenționează să transmită – poporului rus ideea de ”Comandant înțelept”, calm, stăpân pe sine și pe mersul războiului, care preferă să salveze viețile soldaților ruși, înainte de toate. Mesajul propagandei de la Kremlin viza acum, desigur, și un arhetip patriarhal din imaginarul colectiv rus – un ”părinte protector” cu soldații săi.

S-au lansat două axe în propaganda rusă până la parada victoriei din 9 mai

Cele două momente ale propagandei ruse au o semnificație aparte în dinamica mesajului de manipulare al opiniei publice naționale. Kremlinul caută cu disperare o ieșire onorabilă din marea operațiune militară specială prin care armata invincibilă a Rusiei s-a făcut de râs planetar, lăsând în urmă gropi comune și civili executați cu sânge rece, alături de bombardamente asupra populației civile, deja calificate drept crime de război. Pe de altă parte, Kremlinul are acum un Președinte declarat peste hotare el însuși criminal de război. Cum să defilezi la 9 mai pentru sărbătorirea Marele Război Patriotic cu un Președinte de țară acuzat de crime de război și o operațiune militară specială care a eșuat? Nu poți. Și atunci apelezi la tehnicile de propagandă neagră, prin care vinzi eșecul drept o victorie iar Comandantul de la Kremlin drept ”Părintele soldaților ruși” care au adus această victorie pe câmpul de luptă din Ucraina. Propaganda trebuie să acopere strigătul mamelor, soțiilor ori surorilor celor 20.000 de soldați ruși care au murit într-o operațiune specială declanșată și asumată personal de Președintele de la Kremlin, care a mai și adus șomaj, sărăcie, umilință, rafturi goale în magazine și prețuri mari la alimente, ca să numim doar câteva dintre efectele sancțiunilor primite de Rusia pentru marea ei luptă împotriva unui adversar ucrainean și a unui pericol național fabricat de mintea lui Vladimir Putin.

Pare că anunțul cu testarea rachetei intercontinentale Satan 2 și respingerea propunerii ministrului apărării de a ataca reduta ucraineană din Azovstal au fost pregătite de Kremlin ca momente de început ale celor două axe ale propagandei ruse ce au drept țintă de etapă ziua paradei militare de 9 mai. Propaganda Kremlinului pregătește deci percepția socială a unei victorii – nu e nimic nou. Noutatea apare prin structura acestei propagande, care are planificată o linie pe tema Rusiei ca mare putere globală și una pe tema Comandantului Putin ca lider suprem al unui mare popor. Doar unul dintre cele două arhetipuri sunt în acest moment active în imaginarul colectiv rus – cel al ”Rusiei mari”. Celuilalt – ”liderul puternic”, un adevărat ”Părinte al Națiunii” – deși există ca formă, trebuie i se asigure un chip și numai unul: Vladimir Putin. De aici a pornit propaganda rusă în Săptămâna Mare a Ortodoxiei relansând și insistând în mod deosebit pe cele două linii de mesaj – Rusia ca mare putere globală și Președintele Putin ca lider puternic și Părinte al Națiunii.

Racheta Satan 2 a început propaganda despre Rusia ca putere globală

Mesajul despre Satan 2 este deci începutul unei campanii care construiește Rusia ca o mare putere militară – unică, precum poporul rus, care are o ”misiune istorică” și care nu se teme de nimeni. Din contră, așa cum apare în emisiunile televizate,”americanii” sunt, de fapt, cei ce trebuie să se teamă de Marea Rusie și de forța ei militară. Propaganda rusă alege de astă dată nu ”americanii”, în general, ca inamic. Ea definește Inamicul în regim mai facil de identificat, cu un chip mai clar decât ”Statele Unite”: orașul New-York, o metropolă americană a cărei populație se ridică la 8,55 milioane de locuitori. Deci ”americanii” sunt – se amuză în studiouruile televiziunii de stat jurnaliști și experți - o glumă pentru armata rusă. Lucru deloc adevărat, căci oficialii americani au declarat că nu a apărut nici o problemă nouă în sistemul defensiv al Statelor Unite ori al aliaților lor, racheta Satan 2 fiind cunoscută și neridicând probleme sistemului de apărare. Cele 120 de milioane de ruși care susțin războiul din Ucraina trebuie să înțeleagă însă că Rusia e o mare putere militară la nivel global – cum poți organiza o mare sărbătoare și o mare paradă militară dacă nu ești și o mare – dacă nu cea mai mare – putere militară? Lor li se adresa mesajul reîncălzit despre racheta intercontinentală Satan 2.

Președintele Putin – ”Comandantul nostru suprem” și ”Părintele Națiunii”

Arhetipurile liderului autocrat și ale ”Rusiei mari” sunt o prezență veche în imaginarul social rus. Problema apărută cu trei săptămâni înainte de parada militară este dublă. Pe de o parte, Kremlinul caută o ieșire onorabilă și cât mai credibilă pentru propriul popor din ”operațiunea militară specială” despre care lideri ai statelor NATO anunță că va dura câțiva ani. Pe această linie trebuie construită propagandistic victoria din Ucraina. Pe de altă parte, prelungirea războiului, umilirea unei armate considerată invincibilă, victoria care s-a lăsat așteptată, discuții despre crimele de război, soldații morți în Ucraina – toate sunt elemente care pot sugera că liderul de la Kremlin a fost un aventurier neinspirat în operațiunea lui militară specială. Pe această linie trebuie construit profilul Președintelui rus – un lider puternic, strateg, comandant veritabil și ”părinte” care protejează soldații trimiși pe front. Mai precis, arhetipul acesta există în imaginarul colectiv rus. Ce trebuie să facă propaganda rusă în următoarele trei săptămâni este să îi dea arhetipului părintelui și arhetipului comandantului puternic exact chipul Președintelui Vladimir Putin”, a scris Ștefan Stănciugelu. Sursa: Defense Romania.

