Noua fabrică de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation a fost inaugurată

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a participat astăzi la inaugurarea noii fabrici de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation, alături de ambasadorul Republicii Federale Germania, Angela Ganninger, primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan, și înalți oficiali ai Grupului Knauf.

Investiția de 140 de milioane de euro transformă fabrica din Târnăveni într-un centru regional, cu o capacitate anuală de producție de peste 75.000 de tone de vată minerală de sticlă, deservind clienți din România și din întreaga Europă Centrală și de Est.

Cu această ocazie, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a transmis un mesaj din partea premierului Ilie Bolojan: “Prin decizia de a dezvolta această unitate, Grupul Knauf reconfirmă încrederea acordată României și contribuie direct la consolidarea capacității noastre industriale. Investițiile realizate de Knauf Insulation sprijină nu doar dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, ci și obiectivele naționale de eficiență energetică și modernizarea sectorului construcțiilor. Investiția confirmă inclusiv rolul central al investițiilor germane în economia românească. Grupul Knauf se alătură companiilor germane care contribuie la modernizarea infrastructurii industriale din țara noastră și la integrarea României în lanțurile valorice europene”.

Prezentă din 2008 în România, Knauf Insulation este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața materialelor termoizolante.

