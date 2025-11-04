€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 19:56 04 Noi 2025

Noua fabrică de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation a fost inaugurată
Autor: Anca Murgoci

original_knauf_plant_tour_oficials SURSA FOTO: Guvern
 

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a participat astăzi la inaugurarea noii fabrici de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation.

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a participat astăzi la inaugurarea noii fabrici de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation, alături de ambasadorul Republicii Federale Germania, Angela Ganninger, primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan, și înalți oficiali ai Grupului Knauf.

Investiția de 140 de milioane de euro transformă fabrica din Târnăveni într-un centru regional, cu o capacitate anuală de producție de peste 75.000 de tone de vată minerală de sticlă, deservind clienți din România și din întreaga Europă Centrală și de Est.

Cu această ocazie, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a transmis un mesaj din partea premierului Ilie Bolojan: “Prin decizia de a dezvolta această unitate, Grupul Knauf reconfirmă încrederea acordată României și contribuie direct la consolidarea capacității noastre industriale. Investițiile realizate de Knauf Insulation sprijină nu doar dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, ci și obiectivele naționale de eficiență energetică și modernizarea sectorului construcțiilor. Investiția confirmă inclusiv rolul central al investițiilor germane în economia românească. Grupul Knauf se alătură companiilor germane care contribuie la modernizarea infrastructurii industriale din țara noastră și la integrarea României în lanțurile valorice europene”. 

Prezentă din 2008 în România, Knauf Insulation este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața materialelor termoizolante.
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Knauf Insulation
vata minerala
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat acum 21 minute
Ministrul Justiției a participat la Festivalul Multiart: Dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică
Publicat acum 22 minute
Noua fabrică de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation a fost inaugurată
Publicat acum 52 minute
Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente
Publicat acum 55 minute
Laura Giurcanu deschide Cutia Pandorei și își spune părerea sinceră despre Next Top Model: „Astăzi ar fi fost anulat în 5 minute”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close