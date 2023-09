Nou ajutor pentru fermierii români. Ciolacu: S-au confruntat cu mari probleme din cauza războiului din Ucraina

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că Executivul urmează să analizeze şi să adopte mai multe măsuri de sprijin în domeniul agriculturii şi al procesării produselor alimentare, transmite Agerpres. Printre acestea se numără un sprijin de urgenţă fermierilor din sectorul vegetal, care au probleme în a-şi valorifica producţia din 2022, alocarea unui plus de 65 de milioane de lei pentru programul "Tomata", dar şi aprobarea normelor de aplicare a programului "Investalim".



"Acordăm un sprijin de urgenţă fermierilor din sectorul vegetal, cu mari probleme în a-şi valorifica producţia din 2022, din cauza războiului din Ucraina şi a importurilor de cereale. Sprijinul este de 2 lei/litru pentru 50% din motorina folosită în lucrările agricole. Bugetul total este 60 de milioane de euro, asigurat şi din fonduri europene, şi din bugetul naţional. Din informaţiile mele, 30 de milioane de la Uniunea Europeană şi 30 de milioane de la bugetul naţional. Cam aceasta va fi şi ponderea, în viitor, pentru acoperirea acestor urgenţe ale fermierilor", a anunțat premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de Guvern.

Ce se întâmplă cu Programul Tomata

Totodată, Marcel Ciolacu, a menţionat că Guvernul analizează în ședința de astăzi și îmbunătăţirea şi continuarea programului "Tomata". Astfel, urmează să fie alocate 65 de milioane de lei în plus producătorilor, având în vedere că există un record de beneficiari înscrişi în acest an, de peste 22.000.



"De la debut avem în program peste 100.000 de fermieri, care au au primit un sprijin cumulat de aproape 1,4 miliarde de lei, iar producţia internă a crescut cu 20%. În plus, aprobăm normele de aplicare a programului 'Investalim'. Creştem capacitatea de procesare a produselor agro-alimentare, ca să nu mai exportăm, ca şi până acum, materie primă şi să importăm alimente procesate în afara ţării. Avem un buget de 600 de milioane de euro pentru perioada 2023-2026", a spus Ciolacu.



În plus, premierul i-a cerut ministrului Agriculturii, Florin Barbu, să se pregătească pentru decizia Comisiei Europene de vineri, "oricare va fi" aceasta, privind importul de cereale din Ucraina.



"Vreau să avem gata un mecanism prin care până la recolta viitoare să compensăm pierderile agricultorilor noştri. Ştiu că vor fi costuri serioase, dar este vital să susţinem agricultorii români. Ne vom consulta de asemenea cu partenerii europeni şi sper să fie solidari cu acest demers", a spus premierul.

