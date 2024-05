Nord-coreenii trimit baloane peste graniță... cu materie fecală și alte gunoaie

Fotografii publicate în presa sud-coreeană arată un balon alb umflat cu o pungă de plastic legată de el. O altă imagine arată ceea ce pare a fi un balon prăbușit cu gunoi împrăștiat în jurul său. Până miercuri, peste 150 de baloane au fost detectate, potrivit agenției de știri Yonhap. Unele au aterizat pe sol, în timp ce altele erau încă în aer, a adăugat agenția, citând o sursă militară sud-coreeană, scrie The Guardian.

Unele dintre baloane au parcurs distanțe lungi, ajungând până în provincia sud-estică Gyeongsang de Sud, a menționat agenția.

Balonurile căzute păreau să transporte diverse obiecte de gunoi, inclusiv sticle de plastic, baterii, părți de încălțăminte și ceea ce se crede a fi bălegar, a declarat un oficial al statului major comun (JCS).

Armata a informat că obiecte neidentificate, despre care se crede că provin din Coreea de Nord, au fost observate în apropierea zonei demilitarizate – granița puternic fortificată care separă cele două Corei. A îndemnat oamenii să nu se apropie de ele și să raporteze observațiile către armată sau poliție.

„Aceste acte ale Coreei de Nord încalcă clar dreptul internațional și amenință serios siguranța populației noastre”, a declarat JCS, potrivit Yonhap. „[Noi] avertizăm sever Coreea de Nord să oprească imediat aceste acte inumane și vulgare.”

Baloanele au sosit după ce Kim Kang-il, un vice-ministru al apărării nord-coreean, a avertizat că regimul va riposta în urma trimiterii de pliante anti-nord-coreene peste graniță în direcția opusă.

„Acțiuni de represalii vor fi luate și împotriva răspândirii frecvente de pliante și alte gunoaie [de către Coreea de Sud] în zonele de graniță”, a declarat Kim într-o declarație duminică, preluată de agenția oficială de știri KCNA.

„Munți de hârtii și mizerie vor fi în curând împrăștiați peste zonele de graniță și în interiorul ROK și vor experimenta direct cât de mult efort este necesar pentru a le elimina”, a adăugat Kim, referindu-se la numele oficial al Sudului, Republica Coreea.

