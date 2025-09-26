€ 5.0754
Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:51 26 Sep 2025 | Data publicării: 09:09 26 Sep 2025

Noi alerte cu drone suspecte în Danemarca. Încă un aeroport a fost închis
Autor: Andrei Itu

turn control cezar osiceanu Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Încă un aeroport danez a fost închis în urma unei noi alerte cu drone suspecte.

Aceasta este a doua alertă cu drone în decurs de două nopţi, iar Danemarca a anunțat că încă un aeroport a fost închis. Copenhaga a afirmat că este vizată de la începutul săptămânii de un "atac hibrid" de origine necunoscută, transmite vineri AFP.

Aeroportul din Aalborg, închis temporar

Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a trebuit să fie închis joi seara din cauza unei alerte cu drone, înainte de a fi redeschis în jurul orei locale 00:35 (22:35 GMT) vineri, a anunţat poliţia daneză.

Închiderea aeroportului a constrâns un zbor al companiei KLM din direcţia Amsterdam să se întoarcă din drum şi a dus la anularea unui zbor al Scandinavian Airlines cu plecare din Copenhaga, potrivit site-urilor pentru monitorizarea zborurilor şi ale unor companii aeriene.

Stare de alertă în Danemarca

Danemarca este în stare de alertă după o înmulţire a incidentelor în spaţiul său aerian începând de luni.

Joi, şefa guvernului danez Mette Frederiksen a denunţat "atacuri hibride" şi a atenţionat că survolurile de drone "s-ar putea înmulţi".

Autorităţile daneze nu au identificat deocamdată originea acestor aparate. Însă, "există în principal o ţară care reprezintă o ameninţare pentru securitatea Europei, şi anume Rusia", a declarat Frederiksen.

La finalul unei discuţii cu lidera daneză, preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat gata să "contribuie la securitatea spaţiului aerian danez".

În Danemarca, drone au fost reperate în noaptea de miercuri spre joi deasupra aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sondeborg (sud) şi a bazei militare Skrydstrup (sud), potrivit poliţiei.

Luni seara deja, drone de origine neidentificată au survolat aeroportul din Copenhaga şi cel din Oslo, în Norvegia vecină, blocând traficul vreme de mai multe ore.

"O ameninţare sistematică"

Aceste survolări sunt "opera unui actor profesionist" şi constituie "o ameninţare sistematică", a estimat ministrul apărării danez Troles Lund Poulsen.

Norvegia a anunţat joi că a arestat un bărbat de origine străină care opera o dronă lângă aeroportul internaţional din Oslo. Aparatul a fost confiscat.

Aceste incidente survin după incursiunea unor drone ruse în Polonia şi România la mijlocul lui septembrie şi a unor avioane de luptă ruse în spaţiul aerian estonian pe 19 septembrie, însă autorităţile daneze nu au stabilit în acest stadiu o legătură între aceste incidente.

Rusia a dezminţit "în mod ferm" că ar fi implicată în aceste survolări, ambasada sa de la Copenhaga denunţând "o provocare orchestrată".

Danemarca se numără printre principalii susţinători ai Ucrainei în faţa ofensivei declanşate de Rusia în februarie 2022.

Noi mijloace pentru "detecţia şi neutralizarea dronelor"

Guvernul danez a anunţat că achiziţionează noi mijloace pentru "detecţia şi neutralizarea dronelor". Ţara scandinavă, membră a NATO, urmează să găzduiască săptămâna viitoare, la Copenhaga, un summit al şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor Uniunii Europene.

Şefa guvernului danez a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întărirea securităţii ţării.

În timpul incidentelor precedente, armata a decis să nu doboare dronele, invocând în special securitatea civililor, potrivit şefului Statului Major danez, Michael Hyldgaard.

Aceste incidente intervin de asemenea la o săptămâna după ce Danemarca a anunţat achiziţia, pentru prima dată, a unor arme de precizie cu rază de acţiune lungă pentru a putea lovi ţinte îndepărtate, apreciind că Rusia va reprezenta o ameninţare "timp de mai mulţi ani", notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drone
danemarca
aeroport inchis
noi alerte
