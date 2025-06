Nicușor Dan și Zelenski, față în față. Curajul Ucrainei, lăudat de liderul de la București / Update: Replica lui Zelenski

Update 20:40. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis pe o rețea de socializare că l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria în alegeri. El a menționat că discuțiile s-au axat pe sprijinul pentru Ucraina, consolidarea sancțiunilor împotriva Rusiei, pregătirile pentru Summitul NATO de la Haga și colaborarea regională.

"M-am întâlnit pentru prima dată cu noul Președinte al României, Nicușor Dan, și l-am felicitat pentru victoria sa în alegeri. Am discutat despre eforturile diplomatice menite să asigure pacea în Ucraina și în întreaga Europă, despre reuniunea de la Istanbul, precum și despre necesitatea consolidării sancțiunilor împotriva Rusiei pentru a împiedica Moscova să-și extindă capacitatea de producție militară și să continue războiul. O atenție deosebită a fost acordată viitorului Summit NATO de la Haga.

Îi mulțumesc lui Nicușor Dan pentru asigurările că Ucraina poate conta în continuare pe sprijinul României, pentru susținerea aderării Ucrainei la UE și NATO, precum și pentru confirmarea participării personale a Președintelui la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, ce va avea loc la Odesa", a scris Zelenski pe Facebook.

În mesajul postat pe platforma X, șeful statului român a transmis susținerea fermă a României pentru Ucraina, subliniind curajul poporului ucrainean în apărarea valorilor democratice. „M-am întâlnit cu Zelenski la Summitul B9 de la Vilnius. Poporul ucrainean continuă să dea dovadă de un curaj extraordinar în apărarea valorilor noastre comune: libertatea și democrația. O pace justă și durabilă poate fi obținută doar prin fermitate. România va continua să fie alături de Ucraina și să aprofundeze relațiile noastre bilaterale în beneficiul ambelor popoare”, a scris acesta.

