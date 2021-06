Nicușor Dan s-a tuns. Primele imagini cu noul look

„Lumea este obişnuită cu un anume tip de reprezentare. Eu reprezint bucureştenii, în special pe cei care m-au votat, mi-au cerut asta, m-am tuns. Am primit reproşuri de la multă lume, să mă conformez, pentru că nu este despre mine ci despre cum îşi închipuie multă lume că ar trebui să arate un primar pe care ei l-au votat”, spune Nicușor Dan, citat de jurnalistul Vitalie Cojocari, de la ProTV.

„Multă vreme am avut un stil şi de îmbrăcăminte şi de aspect fizic mai rebel. Când am intrat în politică în 2012, când am intrat prima oară, mi-am dat seama că nu este potrivit. Există nişte standarde sociale pentru persoanele care reprezintă şi m-am conformat. M-am îmbrăcat la costum, mi-am tuns părul”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost întrebat, recent, în timpul unei conferințe de presă, dacă „s-a certat cu frizerul”.

Amintim că se strâng semnături pentru un referendum de demitere a primarului general al Capitalei.