Nicu Alifantis aniversează 50 de ani de când a urcat pentru prima dată pe scenă: Nu am nostalgii și nici regrete

Artistul a transmis un mesaj în care spune că se simte împlinit și le mulțumește lui Dumnezeu și susținătorilor săi pentru că i-au fost alături în tot acest timp.

"Astăzi, la împlinirea a cincizeci de ani de când am urcat pe scenă, nu știu dacă să fiu vesel sau posac, mândru sau modest, entuziast ori melancolic. Nu am nostalgii și nici regrete. Mă simt împlinit și-atât. Mulțumesc, bunului Dumnezeu pentru toți acești ani, Sorții că am făcut ce mi-a plăcut și Vouă că mi-ați fost alături.", a scris Nicu Alifantis, pe pagina de Facebook.

