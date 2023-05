„Este vorba de schimbarea mentalităților: educație financiară, educație juridică, educație antreprenorială. Îmi doresc foarte mult să schimb mentalități și să le ofer copiilor posibilitatea să aleagă. Îmi place să cred că pot să descopăr talentele de la vârste cât mai fragede, iar cu puțin curaj și îndrumare, copiii își pot transforma visul, talentul, pasiunea de la o simplă idee de afacere, într-o afacere adevărată”, a precizat Nicoleta Munteanu în cadrul emisiunii Mi-Th influencer.

Copiii și antreprenoriatul

„La prima oră de antreprenoriat, după ce facem cunoștință sunt foarte interesată să aflu dacă cei mici au talente și pasiuni, pentru că începem cu celebra întrebare: 'Tu ce vrei să te faci când o să fii mare?'

În funcție de ce vor să facă când vor fi mari, îmi dau seama de grupa din care fac parte și ceea ce își doresc ei să facă în viitor. De exemplu sunt foarte mulți copii care își doresc să devină avocați, medici sau psihologi pentru că părinților lor au astfel de meserii. Alți copii își doresc să devină antreprenori, chiar dacă nu știu ce înseamnă exact a fi antreprenor, dar au acasă modele antreprenoriale.

De cele mai multe ori, cei mici copiază modelele de acasă, alteori, talentele se descoperă. Poți să ai talent la pictură dacă ai lângă tine părinți care să te susțină și să te promoveze în acest sens. Picturile tale pot face obiectul unei galerii de artă, obiecte cu vânzare și poți câștiga niște bani”, a adăugat Nicoleta Munteanu.

Antreprenoriatul muzical

„În urmă cu doi ani am lansat primul târg Kids in Business, la Neptun. Am avut copii din toată țara și doi dintre ei au venit la mine 'Știi, noi nu vindem absolut nimic, deci noi nu avem nicio afacere, nici în domeniul producției, nici în domeniul comerțului.

Copiii au învățat la tabără despre antreprenoriat, despre tipurile de afacere cu care rezonează: producție, comerț, servicii, au învățat să facă propriul plan de afaceri. Cea mai frumoasă și cea mai palpitantă oră de antreprenoriat este târgul Kids in Business, pentru că acolo este viața reală, se întâlnește cererea cu oferta, cunoști clienți, afli mai multe despre ei, vinzi, iar la final realizezi dacă ai făcut profit sau nu, pentru că fiecare lecție are câte ceva în plus de adus.

Cei doi copii au venit la mine să îmi spună 'Nu facem nici producție, nici comerț. Noi prestăm servicii'. I-am întrebat ce fel de servicii prestează, iar unul dintre ei mi-a spus că el o să cânte la chitară, iar celălalt copil că o să cânte cu vocea. Și atunci m-am gândit că nu o să avem ce face, că nu am organizat un târg în zona asta de antreprenoriat muzical. Și pentru a ne organiza le-am cerut planul de afaceri, cum ar lucra ei la planul de afaceri. Au fost foarte creativi, în sensul în care și-au creat biletele VIP și le-au vândut publicului larg.

A fost un spectacol extraordinar în deschiderea târgului. Ne-am bucurat foarte mult, iar pentru mine, mentor, a fost o adevărată lecție de viață, pentru că ei mi-au arătat că antreprenoriatul cultural, antreprenoriatul muzical este o componentă esențială a antreprenoriatului, iar atunci când ai talent și ceea ce faci, faci cu pasiune, banii nu întârzie să apară”, a mai spus Nicoleta Munteanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News