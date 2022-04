Nicolae Ciucă, noul președinte PNL, s-a adresat tinerilor: ”Să cereţi ca cei vinovaţi de crime de război să fie aduşi în faţa instanţelor internaţionale”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, la Conferinţa privind viitorul Europei, că tinerii ar trebui să ceară ca cei vinovaţi de crimele de război din Ucraina să fie duşi în faţa instanţelor internaţionale, scrie Agerpres.



"Ceea ce se întâmplă în Ucraina este o tragedie generată de invazia ilegală, neprovocată, nejustificată a forţelor armate ruse pe teritoriul ucrainean, care provoacă tragedii la care nu ne-am mai fi gândit niciodată că ar putea să se întâmple în secolul XXI şi în urma cărora avem milioane de cetăţeni care şi-au părăsit casele, şi-au părăsit rostul lor pe care îl aveau acolo, în familie, în comunitate, şi au luat calea refugiului pentru a putea să se păzească de ororile acestei invazii", a afirmat şeful Guvernului.

Ucrainenii, integrați în societatea românească

El i-a rugat pe tinerii prezenţi să facă eforturi pentru a-i integra pe ucrainenii care au ales să stea în România.



"Vă rog, prin generozitatea voastră, prin solidaritatea voastră, prin capacitatea voastră de incluziune, să-i acceptaţi pe copiii ucraineni, să-i ajutaţi, să-i direcţionaţi şi să-i integraţi cât de mult se poate pe cei care au ales să rămână aici şi de ce nu, prin vocile voastre (...) să cereţi ca cei care se fac vinovaţi de aceste crime de război să fie aduşi în faţa instanţelor internaţionale pentru a răspunde aşa cum se cuvine pentru tot ceea ce au făcut acolo", a adăugat Nicolae Ciucă.



Premierul a fost prezent în prima parte a conferinţei, alături de comisarul european Adina Vălean.

Primele declaraţii după vot

"Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru votul de încredere, pentru efortul făcut. Aţi venit unii astăzi, în ziua de Florii (n.r. la catolici). Diasporei vreau să îi mulţumesc foarte mult. M-aş bucura să fie la fel de uniţi şi la fel de dinamici cum au fost astăzi şi să arate lumii că PNL, că România, are spirit, voinţă, potenţial, capacitate şi resursă umană să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort. Vreau să le mulţumesc tinerilor. Practic, tot ceea ce facem noi astăzi le este destinat. Rostul nostru şi direcţia noastră, de care am vorbit azi, nu sunt pentru noi, sunt pentru ei. Ei trebuie să fie cei care se vor mândri că au preluat de la noi o ţară stabilă şi o ţară puternică şi le spunem de acum că au datoria să o ducă mai departe, mai bine decât am făcut-o noi.

Vă mulţumesc, vă doresc succes şi vă îndemn să ne întoarcem fiecare acolo unde ne desfăşurăm activitatea, să ne apucăm serios de muncă şi să facem în aşa fel încât să nu uităm niiciodată că în centrul programului de guvernare este cetăţeanul român", a declarat Nicolae Ciucă. Citește AICI mai multe.

