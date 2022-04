Daniel Fenechiu, senator PNL: Cred în era Ciucă. Nu se va supăra nimeni dacă nu ne zice poezii

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, crede că PNL va fi mai bine organizat în perioada în care Nicolae Ciucă va fi lider.

„Eu cred că în era Ciucă, partidul va fi mai așezat și probabil că piramida decizională va funcționa puțin mai bine decât anterior. Principala așteptare de la generalul Ciucă este ca să aducă puțină rigoare în partid, astfel încât deciziile luate democratic să fie implementate în partid și comunicarea să fie mai bună”, a spus Fenechiu.

Nicolae Ciucă ar putea deveni o locomotivă pentru PNL, chiar dacă nu are carismă, iar discursul său nu este spectaculos, mai spune Fenechiu.

„Asta vom vedea. În politica modernă, contemporană, sunt lucruri care pot funcționa într-o anumită perioadă sau într-o anumită societate și pot să nu funcționeze într-o anumită perioadă sau în altă societate. Din punctul ăsta de vedere, domnul general Ciucă beneficiază de aportul unei echipe, pe care dacă va reuși s-o integreze și dacă va reuși să livreze acele politici pe care le așteaptă românii, cred că nimeni nu va fi trist pentru că generalul Ciucă nu ne spune poezii și nu are o artă a retoricii în fața căreia să ne înclinăm”, a adăugat Daniel Fenechiu.

Nicolae Ciucă a fost ales în unanimitate președinte al PNL, scrie Mediafax.

Primele declaraţii după vot

"Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru votul de încredere, pentru efortul făcut. Aţi venit unii astăzi, în ziua de Florii (n.r. la catolici). Diasporei vreau să îi mulţumesc foarte mult. M-aş bucura să fie la fel de uniţi şi la fel de dinamici cum au fost astăzi şi să arate lumii că PNL, că România, are spirit, voinţă, potenţial, capacitate şi resursă umană să nu ne fie teamă că nu putem să ne angajăm la orice efort. Vreau să le mulţumesc tinerilor. Practic, tot ceea ce facem noi astăzi le este destinat. Rostul nostru şi direcţia noastră, de care am vorbit azi, nu sunt pentru noi, sunt pentru ei. Ei trebuie să fie cei care se vor mândri că au preluat de la noi o ţară stabilă şi o ţară puternică şi le spunem de acum că au datoria să o ducă mai departe, mai bine decât am făcut-o noi.

Vă mulţumesc, vă doresc succes şi vă îndemn să ne întoarcem fiecare acolo unde ne desfăşurăm activitatea, să ne apucăm serios de muncă şi să facem în aşa fel încât să nu uităm niiciodată că în centrul programului de guvernare este cetăţeanul român", a declarat Nicolae Ciucă

